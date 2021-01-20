24 января 2021

Сегодняшняя молодёжь, возможно, даже не знает, кто такой Валерий Ободзинский. А в советское время его имя гремело на весь Союз. Да ещё как гремело! Он был едва ли не первым эстрадным певцом, которому удавалось собирать не только полные залы дворцов культуры и филармоний, но и целые стадионы. Достать лишний билетик на концерт Валерия Ободзинского считалось большой удачей, потому что все билеты раскупались задолго до его приезда с гастролями в тот или иной город.

И мало кому было известно о том, что никакого музыкального образования у одного из самых популярных советских певцов не было вообще. Валерий был самоучкой. Родился он 24 января 1942 года в Одессе. Воспитывала его бабушка Домна Кузьминична и… улица. Да-да, простая одесская улица. Научившись с грехом пополам играть на гитаре и почему-то на контрабасе, парень рано подружился с местной босячнёй, как называли ребят, сбивавшихся в уличные стаи и промышлявших тем, что «чистили» карманы у всех подряд, кто встречался на их пути. Его дружки обворовывали одесситов и приезжих, а он в это время играл перед стихийной публикой на гитаре и пел какие-то свои «приблатнённые» песенки. Как потом сам вспоминал, «каждый занимался своим делом».

Валере так хотелось стать певцом, что он был готов ради этого пойти, на что угодно. Но «что угодно» артистом так просто сделать его не могло. И поэтому днём он в какой-то «левой» артели делал замочки для мебели, вечером пел на пляжах и в парках, а ночью подрабатывал ещё и кочегаром. Это смутное время Ободзинский потом называл «сложным, но интересным процессом» своего становления. Как бы то ни было, но его талант стал заметным сразу. И когда Валерий пришёл наниматься на работу (артистом!) на знаменитый круизный теплоход «Адмирал Нахимов», он был принят после первого же прослушивания.

Потом была работа в популярнейшем в Советском Союзе оркестре Олега Лундстрема, потом гастроли по всей стране в составе так называемых концертных бригад. А потом уже наступило время сольных выступлений. Тех самых, на которые билеты достать было практически невозможно. Песни «Эти глаза напротив», «Колдовство», «Восточная песня» из репертуара Валерия Ободзинского подхватывали миллионы любителей эстрады. А его «западная» манера исполнения — лёгкая, непринуждённая, раскованная, столь непривычная для советских исполнителей — быстро покоряла любую аудиторию. И столь же быстро вызывала негодование чиновников от культуры. Ободзинский настолько их всех начал раздражать, что вскоре последовали запреты на его приглашения на телевидение, на выпуск его новых пластинок…

И тогда он запил. Крепко, по-настоящему. Надолго. Перестал выступать. Прекратил работать над новыми записями. Развёлся с женой, на руках которой осталось двое детей. Его перестали интересовать и слава, и деньги, и даже любимые песни. Из этого ужасного состояния в самом конце его короткой жизни Ободзинского вывела Анна Есенина, поклонница его таланта, решившая посвятить известному певцу всю себя. Она помогла Валерию выпустить несколько новых дисков. Она организовала для него несколько больших концертов. Вот только спасти быстро угасавший свет в его глазах ей так и не удалось. Когда

Ободзинский умер, ему было всего лишь 55 лет. Но песни в его исполнении — вы не поверите — у тех, кто знал и любил его прежде, звучат в памяти, словно всё это было вчера…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.