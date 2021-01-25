27 января 2021

Рядом с Венской Оперой есть знаменитое кафе, в котором подают не менее знаменитый торт под названием «Захер». Вкусный торт, ничего не скажешь. Очень похож на наш «Пражский». Правда, атмосфера австрийской столицы, насыщенная пафосом окружающей вас красоты и множеством легендарных имён, то тут, то там упоминаемых экскурсоводами, делают венский «Захер» и пикантнее, и вкуснее. И ещё одно. Если кто-то раньше думал, что название этого торта имеет какое-то отношение к имени знаменитого австрийского писателя Леопольда фон Захер-Мазоха, пусть теперь уже так не думает. Никакого! Вообще.

Захер-Мазох, кстати, родился во Львове (тогда ещё Лемберге) 27 января 1836 года, то есть ровно 185 лет назад. Его мать была дочерью ректора Львовского университета, а отец возглавлял полицейское управление Галиции и Лодомерии. При рождении маленький Леопольд был настолько слаб, что надежд на его выздоровление не было почти никаких. И только после того, как мальчик был отдан на выкармливание украинской крестьянке, проживавшей в Винниках подо Львовом, он постепенно пошёл на поправку. С молоком кормилицы будущий писатель впитал в себя любовь к земле, на которой родился. А украинские песни и народные байки, услышанные в раннем детстве, не забывал никогда и частенько вплетал в канву своих литературных произведений.

С ранних лет в Леопольде начали проявляться склонности, которые позднее сделали его знаменитым. Причём, настолько, что венский психиатр Рихард фон Крафт-Эбинг в 1886 году ввёл новое понятие в психиатрии и сексопатологии, связанное с творчеством писателя, и назвал его мазохизмом. Но это было гораздо позже, а пока мальчик увлекался чтением о житии мучеников, ему нравились сцены жестокости и картины с изображением казней. Однажды он, играя с младшими сёстрами в прятки, спрятался в спальне графини Ксенобии, родственницы отца, и невольно стал свидетелем ситуации, когда застигнутая мужем во время встречи с любовником, она избила сначала мужа, затем любовника, а затем и мальчика, обнаружившего своё присутствие громким испугом. Удивительным образом и стоны графа, которого графиня стегала кнутом, и собственные ощущения принесли юному Леопольду непонятное удовольствие. Именно тогда он начал воспринимать женщин, заслуживающими любви и ненависти одновременно.

После переезда в Прагу Захер-Мазох успешно учится в местном университете и уже в 19 лет становится доктором права. Но куда больше его привлекает литературное творчество. И, начиная с 1858 года, когда был анонимно опубликован его роман «Одна галицийская история. Год 1846», Леопольд начал издавать по одной книге в год. Особый успех у читателей имел его роман «Дон Жуан из Коломыи» (1872), написанный на французском языке. Брак с пылкой поклонницей его таланта Авророй фон Рюмелин дал новый толчок его творчеству и в то же время обрёк писателя на бедственное существование, вынудив его ради заработка писать непритязательные произведения, в которых все чаще описываются сцены жестокости и насилия и которые литературные критики начали называть порнографическими.

Захер-Мазох разводится с женой, переезжает в Лейпциг, издаёт автобиографические романы «Разведённая женщина» и «Венера в мехах». В них тема издевательства деспотической женщины над слабым мужчиной становится настолько выразительной, что тот самый венский психиатр фон Крафт-Эбинг называет это сексуальной патологией, которая характеризуется получением удовольствия от боли и подчинения (мазохизмом). В то же время многочисленные произведения Захер-Мазоха, издаваемые большими языками на многих европейских языках, получают самые высокие оценки со стороны Эмиля Золя, Гюстава Флобера, Альфонса Доде, Александра Дюма- отца и Александра Дюма-сына. В 1886 году Захер-Мазох из рук президента Франции получает орден Почетного легиона…

В апреле 2008 года во Львове было открыто «Мазох-кафе», перед входом в которое установлена статуя Захер-Мазоха высотой в 1,7 метра. Каждый желающий может просунуть руку в правый карман статуи и нащупать там… Впрочем, это не важно. Куда более важным является литературное наследие писателя, которым до сих пор зачитываются тысячи любителей эротической прозы.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.