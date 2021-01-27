«Не такие уже мы с вами «ужасные врачи», коллеги»: Голубовская об умеренных показателях летальности от ковида в Украине

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская призвала коллег не бояться лечить коронавирусное заболевание всеми известными им методами

«Наконец-то подходят все новые и новые доказательства, подтверждающие нашу клиническую тактику. Я очень рада, что, наконец-то, во всем мире начинают признавать тот очевидный факт, о котором я говорила с самого начала в своих многочисленных лекциях и из-за чего настаивала на „недоказанных“ протоколах — лечить COVID-19 всеми доступными методами надо ВОВРЕМЯ, ПРЕДОТВРАЩАЯ всеми известными методами тяжелые и критические состояния. У нас нет времени ждать. Это уменьшает нагрузку на отделения интенсивной терапии и повышает выживаемость. И это закон для всех инфекционных болезней. Естественно, которые надо лечить … (ибо не все инфекции в этом нуждаются)», — констатирует в своем Facebook ведущий украинский инфекционист Ольга Голубовская.

«Как показала практика, в клинике часто мы видели бОльший эффект от нижеописанной тактики антикоагуляции, и часто соответствующим образом вели больных. Думаю, это тоже тот факт, который повлиял на наши умеренные показатели летальности.

Согласно отчету, опубликованному NIH, полная доза антикоагуляции превосходит низкие профилактические дозы в снижении вентиляции и смертности у пациентов с COVID-19.

Сегодняшние основные результаты получены в результате трех взаимосвязанных клинических испытаний — REMAP-CAP, ACTIV-4 и ATTACC — изучающих безопасность и эффективность полной дозы антикоагуляции для лечения умеренно тяжелых и тяжелых больных с COVID, по сравнению с обычно более низкой дозой.

В прошлом месяце все три испытания приостановили регистрацию подгруппы пациентов в критическом состоянии после того, как результаты показали, что антикоагулянтная терапия полной дозой, начатая в ОИТ, не принесла особой пользы и могла быть даже вредной для некоторых пациентов — (ибо уже поздно!).

У более чем 1000 пациентов с умеренно тяжелым COVID-19 полные дозы низкомолекулярного или нефракционированного гепарина превосходили низкие профилактические дозы для первичной конечной точки потребности в вентиляции или других поддерживающих вмешательствах.

NIH отмечает, что при большом количестве пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, результаты могут помочь уменьшить ПЕРЕГРУЗКУ отделений интенсивной терапии по всему миру.

Результаты также подчеркивают критическую роль ВРЕМЕНИ в развитии COVID-19.

https://www.medscape.com/viewarticle/944 584…

Так что не такие уже мы с вами «ужасные врачи», коллеги …)".

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