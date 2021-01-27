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«Не такие уже мы с вами «ужасные врачи», коллеги»: Голубовская об умеренных показателях летальности от ковида в Украине

11:11 27 января 2021
Ольга Голубовская

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская призвала коллег не бояться лечить коронавирусное заболевание всеми известными им методами

«Наконец-то подходят все новые и новые доказательства, подтверждающие нашу клиническую тактику. Я очень рада, что, наконец-то, во всем мире начинают признавать тот очевидный факт, о котором я говорила с самого начала в своих многочисленных лекциях и из-за чего настаивала на „недоказанных“ протоколах — лечить COVID-19 всеми доступными методами надо ВОВРЕМЯ, ПРЕДОТВРАЩАЯ всеми известными методами тяжелые и критические состояния. У нас нет времени ждать. Это уменьшает нагрузку на отделения интенсивной терапии и повышает выживаемость. И это закон для всех инфекционных болезней. Естественно, которые надо лечить … (ибо не все инфекции в этом нуждаются)», — констатирует в своем Facebook ведущий украинский инфекционист Ольга Голубовская.

«Как показала практика, в клинике часто мы видели бОльший эффект от нижеописанной тактики антикоагуляции, и часто соответствующим образом вели больных. Думаю, это тоже тот факт, который повлиял на наши умеренные показатели летальности.

Согласно отчету, опубликованному NIH, полная доза антикоагуляции превосходит низкие профилактические дозы в снижении вентиляции и смертности у пациентов с COVID-19.

Сегодняшние основные результаты получены в результате трех взаимосвязанных клинических испытаний — REMAP-CAP, ACTIV-4 и ATTACC — изучающих безопасность и эффективность полной дозы антикоагуляции для лечения умеренно тяжелых и тяжелых больных с COVID, по сравнению с обычно более низкой дозой.

В прошлом месяце все три испытания приостановили регистрацию подгруппы пациентов в критическом состоянии после того, как результаты показали, что антикоагулянтная терапия полной дозой, начатая в ОИТ, не принесла особой пользы и могла быть даже вредной для некоторых пациентов — (ибо уже поздно!).

У более чем 1000 пациентов с умеренно тяжелым COVID-19 полные дозы низкомолекулярного или нефракционированного гепарина превосходили низкие профилактические дозы для первичной конечной точки потребности в вентиляции или других поддерживающих вмешательствах.
NIH отмечает, что при большом количестве пациентов с COVID-19, нуждающихся в госпитализации, результаты могут помочь уменьшить ПЕРЕГРУЗКУ отделений интенсивной терапии по всему миру.

Результаты также подчеркивают критическую роль ВРЕМЕНИ в развитии COVID-19.

https://www.medscape.com/viewarticle/944 584…

Так что не такие уже мы с вами «ужасные врачи», коллеги …)".

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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