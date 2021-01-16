"Главное в лечении инфекционных болезней — не мешать больному правильно болеть", — Голубовская
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская посоветовала украинцам, подхватившим коронавирус, не стремится вникнуть в схемы диагностики и лечения инфекции, а довериться медикам
«Насмерть перепуганные ситуацией с коронавирусной инфекцией украинцы, абсолютно не доверяющие никому и потому живущие по принципу «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», стали быстро вникать в имеющиеся схемы терапии и лабораторной диагностики COVID-19.
Страшные слова — цитокиновый шторм, ферритин, интерлейкин, тропонин
Поэтому, что хочу сказать, дорогие друзья, ей-богу, не заморачивайтесь… Диагноз ставится ТОЛЬКО по совокупности клинико-лабораторных данных с учетом особенностей течения заболевания, периода болезни, преморбидного фона
За это время я перечитала с интересом рассказы многих из вас, включая докторов, о своей болезни и о ее лечении. Интересно, психология лечения у докторов разная, с оттенком специализации…
Вот все инфекционисты лечатся приблизительно так, как я:
- температуру тела, несмотря на сильную интоксикацию, — не сбивала (за редким исключением);
- антибиотики — не принимала (несмотря на температуру до 40 градусов);
- с первых дней болезни — противовирусный препарат, несмотря на постоянно отрицательные тесты ПЦР из разных,
- антикоагулянт.
А когда становилось чуть легче, надевала халат, носки с дедом Морозом, брала свой внезапно обострившийся радикулит с ковидом и вместе с ними ходили смотреть больных …
Конечно, не все так просто, друзья…
Но не забивайте голову сложными вопросами, над которыми мы работаем всю свою жизнь, не обижайтесь, когда вам не назначают без показаний антибиотики, гормоны и не бегайте по разным лабораториям в поисках истины…
А почему я именно сейчас об этом пишу…
Потому как только сейчас дошли руки сдать, наконец, тест на антитела, и они таки у меня есть …
Желаю всем получить свои антитела безболезненно, друзья!", — написала инфекционист в Facebook.
Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.85
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter