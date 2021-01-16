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"Главное в лечении инфекционных болезней — не мешать больному правильно болеть", — Голубовская

7:14 16 января 2021
Голубовская

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская посоветовала украинцам, подхватившим коронавирус, не стремится вникнуть в схемы диагностики и лечения инфекции, а довериться медикам

«Насмерть перепуганные ситуацией с коронавирусной инфекцией украинцы, абсолютно не доверяющие никому и потому живущие по принципу «спасение утопающих — дело рук самих утопающих», стали быстро вникать в имеющиеся схемы терапии и лабораторной диагностики COVID-19.

Страшные слова — цитокиновый шторм, ферритин, интерлейкин, тропонин и т. д. еще больше заставляли углубляться в дебри происходящих процессов. Теперь любой порядочный человек с позитивным ПЦР на SARS-CoV-2 (в т.ч. без клинических проявлений) обязательно должен знать свой уровень С-реактивного белка, лимфоцитов, пресловутых ферритина с интерлейкинами и прокальцитонина. И, если эти показатели изменены, то никакие наши уговоры о том, что ничего страшного, что это не коррелирует с клиникой и нормально для данного периода болезни — пустой звук. Все анализы пересдаются в разных лабораториях по пять раз, что еще более усиливает тревожность из-за часто несовпадающих результатов …

Поэтому, что хочу сказать, дорогие друзья, ей-богу, не заморачивайтесь… Диагноз ставится ТОЛЬКО по совокупности клинико-лабораторных данных с учетом особенностей течения заболевания, периода болезни, преморбидного фона и т. д. Оставьте эту головную боль докторам… и помните, что главное в лечении инфекционных болезней — не мешать больному правильно болеть…

За это время я перечитала с интересом рассказы многих из вас, включая докторов, о своей болезни и о ее лечении. Интересно, психология лечения у докторов разная, с оттенком специализации…

Вот все инфекционисты лечатся приблизительно так, как я:
- температуру тела, несмотря на сильную интоксикацию, — не сбивала (за редким исключением);
- антибиотики — не принимала (несмотря на температуру до 40 градусов);
- с первых дней болезни — противовирусный препарат, несмотря на постоянно отрицательные тесты ПЦР из разных, в т. ч. референс лабораторий;
- антикоагулянт.

А когда становилось чуть легче, надевала халат, носки с дедом Морозом, брала свой внезапно обострившийся радикулит с ковидом и вместе с ними ходили смотреть больных …

Конечно, не все так просто, друзья…
Но не забивайте голову сложными вопросами, над которыми мы работаем всю свою жизнь, не обижайтесь, когда вам не назначают без показаний антибиотики, гормоны и не бегайте по разным лабораториям в поисках истины…

А почему я именно сейчас об этом пишу…

Потому как только сейчас дошли руки сдать, наконец, тест на антитела, и они таки у меня есть …

Желаю всем получить свои антитела безболезненно, друзья!", — написала инфекционист в Facebook.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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