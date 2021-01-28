«А я врачам сына спасать не дала. Лучше переплакать один раз, чем потом смотреть и плакать», — сказала маме соседка по палате

Через год «ФАКТЫ» отметят 25-летие газеты. За это время на страницах нашего издания публиковалось огромное множество историй — о судьбах людей и о чрезвычайных и даже парадоксальных ситуациях, в которых они оказывались. И вот сейчас в «ФАКТАХ» в рубрике «25 лет спустя» мы рассказываем читателям, как сложилась жизнь героев запомнившихся им публикаций.

«Я закричал: „Папа! Папа!“ — и как вскочил на ноги. Все онемели»

— Я с самого начала чувствовала: что-то идет не так, — вспоминала мама Григория Гришкана Ольга в интервью «ФАКТАМ» пять лет назад. — Просила врачей сделать кесарево. А те в ответ: «Вторые роды. Родишь сама!»

Гриша появился на свет в 1981 году. 25 минут находился между жизнью и смертью. Тяжелейшая асфиксия. Инсульт. 17 дней в кувезе. Ребенок был практически безнадежен.

Были поражены руки, ноги, зрение, слух, речь. До двух с половиной лет малыш не ходил, не сидел, не стоял. В советской еще тогда Москве после седьмого сеанса иглоукалывания сделал первые шаги. Второй курс иглоукалывания провели уже донецкие специалисты (семья жила в Красноармейске Донецкой области, теперь — Покровск), после чего пациент… перестал ходить. Врачи разводили руками. И вдруг…

— Мне было три года, а у папы был день рождения, — вспоминал Григорий. — Я сидел в песочнице. И во двор зашел папа. В руках он держал сумку с огромными красными яблоками. И такие чувства меня захлестнули! И радость, что его вижу, и красота этих яблок, и желание немедленно впиться в них зубами… Я закричал: «Папа! Папа!» — и как вскочил на ноги, бросился к нему! Все просто онемели.

Дедушка, царствие ему небесное, говорил, что, если я пойду, подарит мне мотоцикл с коляской. И вот мы являемся. У деда — глаза на лбу. Целует меня, обнимает. А я ему так хитро: «Деда, мотоцикл!»

Родные меня холили и лелеяли. Но и строго спрашивали за учебу. Сначала я находился на домашнем обучении. Потом попал в интернат. И хотя мама говорила, что мне нужны специальные методики, мол, так будет лучше для меня, что по выходным буду дома, я долго бунтовал. А потом втянулся, сдружился с детьми, стал лучшим учеником… После шестого класса родители перевели меня в обычную школу.

По примеру мамы, экономиста и бухгалтера, юноша с отличием закончил Донецкий экономический техникум и торговый институт. Все время искал работу.

— Брали только туда, куда никто не хотел идти, — вспоминает мой собеседник. — Я печатал методички за 128 гривен в месяц (в 2002 году), трудился оператором ПК в горводоканале. Работал брошюровщиком: сгибал листы формата А4 пополам, разрывал и клеил конверты. Самое то для человека с высшим образованием! Как-то друг помог устроиться экономистом. Я так волновался, что допустил ошибку. И хотя больше не ошибался, меня оставили на минимальной ставке полторы тысячи гривен, в то время как другие имели четыре-пять…

— Когда вы впервые почувствовали себя на равных с остальными?

— Когда получил место в налоговой Куйбышевского района Донецка. Жили мы в Красноармейске. До Донецка и обратно — пять часов езды. А мне нипочем! Я был в эйфории, пока в 2014-м не пришли российские оккупанты. Налоговую из Донецка перевели в Славянск. На дорогу уходило теперь не пять, а шесть часов в сутки. Решил что-то менять. Пачками отсылал в Киев резюме. 500 штук. А в ответ — ни звоночка. Может, потому что не скрывал вторую группу инвалидности?

В декабре 2014 года о парне написала в «Фейсбуке» Ольга Кудиненко, основательница благотворительного фонда «Таблеточки». Прочитав ее пост, владелец крупной киевской компании пригласил Григория на собеседование, предложил должность финансового аналитика, приличную зарплату и даже оплачиваемое фирмой жилье.

— Разговор случился 29 декабря 2014 года. Я был счастлив. Вот так подарок под елочку, — смеется Григорий.

О Грише Гришкане «ФАКТЫ» впервые рассказали пять лет назад

«Жалости и потаканий не будет. Идет?»

Когда Гриша был в возрасте Христа, он прочел биографию американского актера Ар Джей Митта, родившегося с ДЦП.

— Вот это судьба! — рассказывает мне Григорий, с которым я недавно связалась по скайпу. — Родные от него отказались. А усыновители… развелись, и малыша воспитывала только мама. Она боролась за то, чтобы Ар Джей стал ходить. Совсем как моя мама. И он стал ходить. Потом мама Ар Джея опять вышла замуж, родила дочку, попала в аварию и шесть лет была парализованной.

Тогда парню было 13 лет. Он хватался за любую работу. По примеру сестры закончил курсы актерского мастерства. А когда в знаменитый сериал «Во все тяжкие» нужен был актер, играющий роль подростка-инвалида, Митт подошел идеально. Потом сыграл еще во многих фильмах. И я подумал: «Чем черт не шутит! А если и я?.. Григорий, почему бы и нет?»

У 33-летнего переселенца с Донбасса Гриши Гришкана не было козырей Ар Джея, которому практически полностью удалось преодолеть последствия ДЦП. У Митта иногда лишь непроизвольно дергается рука. Американский актер ходит хорошо, его речь ровная. У Гриши шаткая походка, не всегда разборчивая речь. Это его не остановило. Парень решил стать первым в мире актером с ДЦП, который сыграет главную роль (у Митта была второго плана) в полнометражном художественном фильме.

Знакомая, с которой он поделился своей мечтой, познакомила его с украинским режиссером Винсентом Меттелем, известным по фильмам «Мыслители», «Искупление» и «Восемь». Тому идея понравилась. Главную роль в фильме (его назвали «Другой») решено было отдать Грише, где он сыграл бизнесмена-инвалида, у которого есть все, но нет счастья. «Только жалости и потаканий не будет, — предупредил Меттель перед съемками дебютанта. — Идет?» «Идет», — согласился Григорий.

И хотя курсов актерского мастерства новичок не заканчивал, у него «горел глаз», он был полон жаждой роли. И да, он был кинематографично красив. Чем-то похож на Михаила Козакова. Черные выразительные глаза, гордый профиль, длинные пальцы аристократа…

— Премьера короткометражного фильма «Другой» состоялась в марте 2016 года, — рассказывает мой собеседник. — Я выступил продюсером фильма. Винсент Меттель стал режиссером и автором сценария. Позже мы хотели снять и полный метр, но денег на этот проект найти, к сожалению, не удалось, хотя и пытались получить государственное финансирование.

Тем временем у Винсента возникла новая идея. Он стал автором и режиссером полнометражного фильма «К счастью». Этот фильм я тоже продюсировал. Частично вложил свои деньги. Бюджет картины — 200 тысяч гривен. Это очень скромно. Мы объявляли сбор денег на краудфандинговой платформе, но собрать удалось немного.

Главный герой, как и в фильме «Другой», тоже парень с ДЦП. И если в «Другом» мой герой — бизнесмен, то в фильме «К счастью» это бездомный, который живет на жалкую пенсию инвалида и пытается понять, почему родная мать оставила его в приюте…

Премьера ориентировочно состоится в марте 2021 года. Ее перенесли из-за коронавируса. Фильм планировали подавать на Каннский кинофестиваль-2020. Но из-за пандемии его тоже перенесли на 2021 год. Винсент Меттель будет повторно пробовать попасть с ним на Канны. Также он намерен снять продолжение фильма, который будет называться «Счастье на продажу».

В фильме «К счастью» режиссера Винсента Меттеля Григорий Гришкан исполнил роль бездомного инвалида, которого мать оставила в приюте

«Глядя на этот цирк со страной, понимаю, как был наивен»

— Значит, все мечты сбылись?

— Мечты не могут сбыться все! Я снялся в кино. Это сбылось. Родители помогли мне купить квартиру в Броварах. Бытовых проблем у меня нет вообще. Сказка! Мечтал попасть в политику, чтобы заниматься проблемами людей с инвалидностью. А вот с этим пока не складывается. В разгар президентской кампании я написал политтехнологу Зеленского Дмитрию Разумкову. Поверил, что «Слуга народа» действительно набирает молодых амбициозных людей, которые никогда не были в политике и хотят изменить страну. Но господин Разумков, прочитав 2 апреля 2019 года мое письмо в «Вайбере»… меня заблокировал.

Писал после инаугурации и президенту Зеленскому. Предлагал свою помощь в работе на благо Родины. Ну и покритиковал его немного. Тогда была еще надежда, что каждый голос будет услышан, что «каждый из нас — президент», как нас пытались убедить. Ответа из Офиса президента не дождался. Сейчас, глядя на весь этот цирк, который происходит со страной, понимаю, как был наивен…

— Спутница жизни у вас есть?

— Сейчас мое сердце свободно.

— Что дальше?

— Дальше — жить. Я постоянно в поиске новых возможностей. Не имею права успокаиваться. Помню, как мама рассказывала, что после родов меня забрали в реанимацию, а соседка по палате ей призналась: «А я врачам своего сына спасать не дала. Ничего хорошего таких детей не ожидает. Я сама врач. Знаю… Лучше переплакать один раз, чем потом смотреть и плакать…» Интересно, где та женщина сейчас? Ничего хорошего таких детей не ожидает? «Приходите на мою премьеру», — сказал бы ей сегодня.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как сейчас живет Вика Горячко, которая восемь лет назад отдала свою кожу племяннице, упавшей в кипяток и получившей серьезные ожоги.

188

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter