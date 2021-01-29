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«Интеграционный форум "Русский Донбасс" интересен двумя тенденциями»: Сергей Гармаш рассмотрел планы Кремля

13:05 29 января 2021
форум

Журналист Сергей Гармаш, участник Трехсторонней контактной группы по Донбассу, Сергей Гармаш считает, что по форуму «Русский Донбасс» в Донецке стало понятно, как Россия поступит с оккупированным регионом. Взят курс на «абхазский вариант» с закреплением в сознании понятия о мифическом «русском народе Донбасса»

Вдогонку вчерашнему «интеграционному форуму «Русский Донбасс» в оккупированном Россией Донецке. Он интересен в том плане, что обозначил две четкие тенденции. Первая — Россия не намерена присоединять к себе этот регион де-юре. Вторая — Кремль избрал Абхазский вариант развития конфликта на Донбассе, то есть, интеграция его де-факто.

На практике это будет выражаться в поголовной выдаче паспортов «ДНР"-"ЛНР», а затем и российских; разрыв всех связей местного населения с Украиной; уменьшение количества населения (здесь и КОВИД пригодился); вытеснение всех политически неблагонадежных и искусственное создание идеологически и этнически монолитного «русского народа Донбасса».

…Создается «научная» и фактическая основа — население региона позиционируют как некий, отдельный от украинского, «русский народ Донбасса». Для этого фальсифицируется и совсем еще недавняя история… Причиной «восстания» называется борьба за «все русское». Но на самом то деле объектом манипуляций российских и региональных СМИ в 2014 году были идеи «Антимайдана», борьба против сноса памятников Ленину и уже где-то на 5 месте — страхи за ограничения функционирования русского языка… Даже под «независимостью» понималась «автономия», а не отделение от Украины.


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