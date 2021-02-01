«У «глубинного народа» произошел сдвиг в сознании»: Кох о том, как Путин стал вором для россиян

Экс-замглавы правительства России Альфред Кох, переехавший в Германию, считает, что фильм оппозиционера Алексея Навального о «дворце Путина» стал причиной сдвига в сознании «глубинных» россиян.

«Я могу ошибаться, но мне кажется, что у пресловутого «глубинного народа» произошел сдвиг в сознании, — пишет Альфред Кох на своей страничке в соцсетях. — Раньше он думал, что Путин уничтожает своих врагов ради некоей абстрактной «великой России».

И тогда эти враги были и врагами самого «глубинного народа», поскольку «глубинный народ» любит идею «великой России».

Почему он ее любит, не суть важно. Любит — и все. «Глубинный народ» не рефлектирует и не занимается самокопанием. Он живет фактом самой эмоции: вот — люблю. Этого достаточно.

Но тут фильм про дворец оказался последней каплей и давно назревавший перелом в сознании «глубинного народа» произошел. Теперь он думает, что Путин уничтожает своих врагов потому, что Путин — вор. И опять: это такая эмоция. Он ее так ощущает.

Это не плод долгих размышлений и не сознательный вывод. Это то, что немцы называют «Bauchgefühl», или как в России говорят: «кишками чувствую!»

Это не лечится никакими рациональными аргументами. Это такой тектонический сдвиг в коллективном бессознательном. Попросту говоря, раньше они думали, что Путин «за простой народ», а теперь знают, что он такой же как все — вор.

И Кремлю теперь надо жить с этой новой реальностью".

Фото со странички Альфреда Коха в социальных сетях.

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