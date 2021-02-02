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«Допустим, черноморские дворцы вас не возмущают»: Юрий Дудь о том, что творится в России

9:49 2 февраля 2021
Протесты в России

Российский журналист Юрий Дудь считает, что в России законом может стать «любая дичь», которая коснется каждого, а людям остается либо промолчать, либо выйти на протестные акции.

«Слышу много снисходительного по мотивам позавчерашних протестов: вышли на улицу, когда не разрешали, вот и не грустите, что получили дубинкой по темени, — пишет Дудь в Instagram. — Понятно, что кто-то так говорит и думает, чтобы оплачивать домработницу и садовника в Ломбардии. Но тот, кто думает так бескорыстно, рискует однажды сделать много удивительных открытий.

Сейчас люди протестуют против того, чтобы невиновных людей без суда заковывали в наручники, а очередной квадриллион наших налогов превращали в чиновничью недвигу.
Допустим, ни суд за партой, ни черноморские дворцы вас не возмущают — бывает, у всех разный болевой порог и разные мнения о том, что можно, а что — нельзя. Но Россия — страна, где утром можно проснуться и узнать о новом законе, правиле или решении, которые коснутся и вас.

Что это будет (увеличение пенсионного возраста еще на 5 лет; запрет на иностранные автомобили и алкоголь; закрытие «Вечернего Урганта» и КВН; налог на бездетность; регулирование работы солнца, снега и облаков) — не важно. Важно, что калашников законотворчества шарашит во все стороны и в какой-то момент его пули могут зацепить абсолютно любого — хоть токаря, хоть тиктокера. Самая абсурдная дичь остается дичью только до тех пор, пока госдумовский принтер не распечатал это в качестве нашего нового закона.

И вот вопрос: если какой-то из новых витков жизни в России станет для вас или неудобным, или даже неприемлемым, как вы сообщите об этом власти? В свободном мире для этого есть минимум два способа. 1. Конкурентные выборы. Если власть наглеет или не справляется, ее не переизбирают. 2. Мирные собрания.

На выборы в России не допускают не только самого известного оппозиционера, но и его помощников (потому что опасаются, что в честной борьбе они вынесут большинство конкурентов, играющих за власть). Митинги в России разрешены только по согласованию с теми, против кого они проводятся.

И тогда у вас остаются два варианта. 1. Стерпеть и промолчать. 2. Мирно выйти на улицу, даже если на вас брошены толпы тех, кому разрешено вести себя максимально немирно.

Никакого осуждения тем, кто выбирает первый вариант. Уважение — тем, кто не боится второго. Свободу — политзаключенным".

Фото со странички Юрия Дудя в соцсетях.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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