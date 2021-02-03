«Поддерживаю санкции против телеканалов Медведчука»: Найем про войну и «мирный вирус»

Украинский политик, народный депутат VIII созыва Мустафа Найем поддерживает санкции в отношении пророссийских телеканалов Виктора Медведчука и считает, что такие ограничения нужно было ввести еще шесть лет назад, когда началась российская агрессия в Украине

«Всецело и полностью поддерживаю санкции против телеканалов Виктора Медведчука.

Мы — воюем. И мы в воюющей стране закрыли телеканалы человека, который открыто поддерживает страну-агрессора и считает виновным аннексии Крыма и оккупации Донбасса кого угодно, но не того, кто несет прямую и персональную ответственность за тысячи смертей наших солдат и мирных граждан.

Врага нужно изолировать без оглядки на упреки наблюдателей. И это не имеет ничего общего ни с цензурой, ни со свободой слова. Это об инстинкте самосохранения. Называть это цензурой все равно, что обвинять изобретателей вакцины от COVID в браконьерстве и жестоком обращении с мирным вирусом.

Очень жаль, что это не было сделано шесть лет назад, когда уже были все основания. И кстати говоря, если бы санкции наложили тогда, сегодня бы их срок действия уже истек, и… начались бы новые. Но в украинской политике уже не было Виктора Медведчука", — пишет Найем в своем Telegram-канале.

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