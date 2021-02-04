«Не присылайте мне резюме»: Трибушная обратилась к сотрудникам запрещенных каналов
Шеф-редактор новостей телеканала «24» Елена Трибушная считает, что сотрудники трех лишенных лицензии каналов «сознательно или нет» помогали реализовывать план Москвы по превращению Украины в сырьевой аппендицит России.
«Не присылайте мне резюме, — пишет Елена Трибушная на своей страничке в соцсетях. — Нельзя продавать свою страну по кусочкам.
Ни оправдываясь тем, что больше в Украине в журналистике негде работать, кроме как на каналах Медведчука. Ни оправдываясь тем, что ты не делал ничего такого. Ни оправдываясь тем, что все так делают, все политики и все каналы продажные и «какая разница». Ни, тем более, не оправдываясь ничем.
Я понимаю, что бывают ошибки, исключения и особые обстоятельства. Но это только ошибки, исключения и особые обстоятельства. Поэтому не присылайте мне, пожалуйста, резюме, даже со словами «я понимаю ваше отношение к нашим каналам, но …».
Не понимаете.
Если вы работали на человека, который хочет видеть Украину колонией Москвы — неважно, сознательно или нет, с муками совести или не парясь этим, вы помогали Медведчуку реализовывать план превращения Украины в сырьевой аппендицит Москвы.
Я в сырьевом аппендиците Москвы жить не хочу. Лучше уйти из профессии, чем продавать свою страну по кусочкам. Лучше недорого торговать пирожками на Окружной, чем дорого — собственной страной".
Фото Елены Трибушной из социальных сетей.
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