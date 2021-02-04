«Разумков уже не впервые пробует спасти российские гибридные "войска"»: Шабунин про «зашквары» спикера

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин обвиняет спикера Рады Дмитрия Разумкова в подыгрывании антиукраинским силам. Шабунин видит как минимум две попытки навредить украинским интересам: не голосование Разумкова за санкции против телеканалов и нежелание разбираться с конституционным кризисом

Не голосуя за блокирование каналов Медведчука, Разумков уже не впервые пробует спасти российские гибридные «войска». И если решение СНБО сбить своим неголосованием спикеру не удалось, то блокировку подконтрольного шредера КСУ он остановил.

Идет четвертый месяц «титанических попыток» группы Разумкова «решить» проблему КСУ… Если бы Турчинов, Гройсман или Андрей Парубий так реагировали на кризисы, то Разумкову сейчас бы не было что возглавлять.

Отстранение Тупицкого проблему с КСУ не решило… Но и отсутствие Тупицкого Разумков собирается компенсировать назначением в КСУ человека со своей орбиты. И спешит он с этим прямо очень — вчера профильный комитет Рады пустил этот вопрос в сессионный зал, забив на предусмотренный Конституцией конкурс.

За все последующие зашкварные решения КСУ персональную ответственность несет спикер Рады Дмитрий Разумков.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter