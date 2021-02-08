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«Лопнул еще один российский информационный пузырь»: Тука про МН17

12:18 8 февраля 2021
Георгий Тука

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука прокомментировал решение прокуратуры Нидерландов по поводу «незакрытого» неба над Донбассом летом 2014 года, когда из российского «Бука» был сбит пассажирский лайнер.

«Лопнул еще один российский информационный пузырь, — пишет Георгий Тука на своей страничке в соцсетях. — Прокуратура Нидерландов сняла обвинения с Украины о «незакрытом небе» над Донбассом в 2014 году.

Исследовав аналогичные случаи за последние 30 лет, прокуратура пришла к выводу, что у Украины не было оснований для таких действий.

Начиная со дня трагедии, Кремль придумывает все новые и новые теории, чтобы переложить вину на нашу страну. Была теория об «украинском «Буке», была сказка об украинских истребителях …

Ложью «последней надежды» была попытка обвинить наше государство в том, что трагедия произошла потому, что Украина не объявила территорию Донбасса «зоной, закрытой для полетов».

Лопнула и эта циничная ложь!

Кремлевским пропагандонам не остается ничего другого, как болтать о «мятеже коллективного Запада», который все делает специально для того, чтобы переложить вину на «белую и пушистую» Россию".

Фото Георгия Туки из социальных сетей.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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