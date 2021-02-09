«Россия десятилетиями инвестирует в украинских политических лузеров»: Татьяна Даниленко про Медведчука и ОПЗЖ

Журналистка Татьяна Даниленко прокомментировала интервью политика Виктора Медведчука пропагандистам Russian Today.

«Впервые пришло в голову, что он — полный маргинал и, как ни странно — радикал, — пишет Татьяна Даниленко на своей страничке в соцсетях, комментируя интервью политика Виктора Медведчука Russian Today.

Она приводит несколько цитат политика:

«Украина искусственно скроена из территорий порядка 12 стран».

«Власть навязывает ментальность Западной Украины».

«Граждане нашей страны никогда НЕ исповедовали НАТО».

«Зеленский был талантливый в творчестве, может, даже гениальный».

«Ты установи это (о российской пропаганде на 112, „Ньюзван“, „Зик“), а если не установлено, значит, этого нет. Но он (Зеленский) продолжает повторять эту матру» (так и сказал — «матра»).

«Пересмотрела интервью Виктора Медведчука Russian Today, которое взяла Алена Березовская, бывшая украинская журналистка, а сейчас сотрудница российского государственного пропагандистского холдинга, — продолжает журналистка. — В первом же вопросе она «палит» Медведчука — спрашивает, является ли закрытие ЕГО каналов ударом персонально по нему. Затем серия вопросов по типу, не проще ли было бы Украине присоединиться к России.

Ну и прекраснодушное: «Так что, нам, оппозиционным журналистам, нужно выезжать из страны?» Хотя сама Березовская с 2014-го находится на хлебных российских должностях.

Не менее симптоматическое: «Когда закончится война?» И ответ о том, что война закончится тогда, когда будет политическая воля страны. Украины, — уточняет Медведчук.

Отдельного внимания заслуживает тезис о том, что война только на территории Донбасса, а не от Харькова до Одессы — это политический консенсус. Когда, кто и при каких обстоятельствах достиг такого консенсуса, журналистка не уточняет. «Тишины нет, взрывы и выстрелы с двух сторон». «Связано ли закрытие каналов с выступлением Симоньян в Донецке?» Ответ — в том числе.

Руководит Украиной не Байден лично (вот хитрец!), а американское посольство. «Запрет на Спутник-V — геноцид?» — «Я лично привился, когда отдыхал в Крыму, прекрасно».

Глубже лезть в детали нет смысла, интервью очень картонное и корявое. Медведчук никогда не соглашается на журналистов, способных у него что-то спрашивать. Наиболее остро, что бывает — мой бывший коллега Павел Кужеев, который работает на 112 канале. Но это острота в рамках комплиментарности.

Как и подобные телеканалы, подобный политик не мог бы существовать в любой другой стране. Истории не известны примеры популярных политиков, которые сомневаются в целесообразности существования собственного государства. Это абсолютно маргинальный концепт, надутый чрезмерными бюджетами.

Забери у него эти деньги — Медведчук вместе с Рабиновичем и Кивой окажутся в электоральной нише Татьяны Монтян в лучшем случае. Если повезет. Потому что она обладает по крайней мере шизофренической харизмой, а людей тянет смотреть на фриков и сумасшедших.

Это подтверждает и количество просмотров на YouTube RT — за 4 дня меньше 15 тысяч. И даже это — не его реальные цифры, потому что в Медведчука залит не один миллиард российских долларов.

Вывод очень простой: Россия десятилетиями инвестирует в украинских политических лузеров, ни один из которых даже теоретически не может быть политиком общенационального масштаба. Для нас это может и не худший вариант, а их народ, если бы не был так забит, должен был уже тысячу раз задать вопрос: почему эти деньги не вкладывают в то, что действительно за жизнь, — больницы, школы, дороги? Потому что украинская ОПЗЖ — это точно деньги, инвестированные в смерть".

Фото Татьяны Даниленко из социальных сетей.

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