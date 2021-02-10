«Конфликта нет, но конфликт — есть!» Чепинога рассказал анекдот про Зеленского и Разумкова

Бывший народный депутат, блогер Виталий Чепинога отреагировал на информацию о желании президента Владимира Зеленского сменить спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По слухам, на этот пост хотят «продвинуть» нынешнего вице-спикера Руслана Стефанчука. Причина — желание Разумкова не зависеть от Банковой.

«Команда Зеленского хотела бы заменить Разумкова на Стефанчука в должности спикера Верховной Рады, — пишет Виталий Чепинога на своей страничке в соцсетях. — Хотя прямого конфликта между президентом и председателем ВР вроде и нет.

Конфликта нет, а желание заменить есть … И это — пятый борхесовский сюжет в украинском исполнении: вечная борьба между президентом и спикером.

Так было. Так есть. Так будет…

Конфликта нет, но конфликт — есть!

Как говорил один старый еврей в СССР: у меня с советской властью разные взгляды только на земельный вопрос!

— Это как?

- Она хочет, чтобы я лежал в земле, а я хочу, чтобы — она…"

Фото Виталия Чепиноги из социальных сетей.

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