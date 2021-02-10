27.66 / 27.88 33.30 / 33.72
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Блоги

«Конфликта нет, но конфликт — есть!» Чепинога рассказал анекдот про Зеленского и Разумкова

11:11 10 февраля 2021
Виталий Чепинога

Бывший народный депутат, блогер Виталий Чепинога отреагировал на информацию о желании президента Владимира Зеленского сменить спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По слухам, на этот пост хотят «продвинуть» нынешнего вице-спикера Руслана Стефанчука. Причина — желание Разумкова не зависеть от Банковой.

«Команда Зеленского хотела бы заменить Разумкова на Стефанчука в должности спикера Верховной Рады, — пишет Виталий Чепинога на своей страничке в соцсетях. — Хотя прямого конфликта между президентом и председателем ВР вроде и нет.

Конфликта нет, а желание заменить есть … И это — пятый борхесовский сюжет в украинском исполнении: вечная борьба между президентом и спикером.

Так было. Так есть. Так будет…

Конфликта нет, но конфликт — есть!

Как говорил один старый еврей в СССР: у меня с советской властью разные взгляды только на земельный вопрос!

— Это как?
- Она хочет, чтобы я лежал в земле, а я хочу, чтобы — она…"

Фото Виталия Чепиноги из социальных сетей.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

445

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ксения Мишина

Заспанная Мишина опубликовала постельное селфи с Эллертом

зеленский и комаровский

«Это ужас»: Комаровский заподозрил неладное с Зеленским

Мишель Андраде

«А как вы знакомитесь?» Мишель Андраде оказалась в постели с мужчиной

остапчук

«Только киви и видно»: Остапчука раскритиковали за голую фотосессию на Мальдивах

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер