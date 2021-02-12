«Так я полакомился конфеткой „Рошен“ в офисе Зе»: Сергей Притула про идею с Зеленским и Порошенко

Телеведущий, волонтер и политик Сергей Притула считает, что для Украины было бы лучше, если бы Зеленский и Порошенко перестали конфликтовать между собой, а объединили свои усилия для украинского народа

«Я недавно записал одно видео для своего ютуб-канала по санкциям, которыми „прихлопнули“ медведчуковские каналы. И в этом видео комплиментарно высказался в адрес Зеленского и Порошенко», — написал Сергей Притула в Facebook.

«Потому что один влупил санкции, а второй подготовил базу для этого еще пару лет назад (что в эфире моей программы на радио подтвердил представитель Зе-команды).

Ну и я сказал, мол, как бы было круто, если бы эти два политика перестали драться между собой, а объединили свои усилия для украинского народа.

Казалось бы, что в этом плохого?

Но «прилетело» от сторонников обоих.

Люди с аватарками «ЕС» писали, что ни в коем случае нельзя объединяться с клоуном и я должен покаяться только за то, что такая мысль могла прийти в голову.

А сторонники действующего президента писали, что если он будет объединяться со своим предшественником, то превратится в барыгу. А это — недопустимо!

Ну и насыпали мне «лучиков добра».

Я вот что хотел бы ответить обоим лагерям. Ваши эмоции имеют право на существование. Но вы должны понимать, что та публичная риторика, которая доходит до вас — это лишь верхушка айсберга политических хитросплетений современной Украины.

Как показала практика (за исключением Януковича), любой украинский президент рано или поздно становится националистом.

Кучма созрел до «Украина не Россия».

Порошенко дошел до «прочь от Москвы».

Риторика Зеленского меняется на глазах и вектор ее направлен далеко не в сторону «ватной» публики.

Поэтому не спешите никогда забрасывать кого-то шапками. Перед лицом общего врага иногда образуются такие временные союзы, которые иногда трудно было представить.

Инстинкты выживания ведут к объединению. А показательная ненависть годится только для наращивания рейтингов и мобилизации своего электората. Почему я говорю о показательности?

Ну так вот фото, которое я когда-то сделал в Офисе президента. Чтобы ожидание встречи с руководителем Офиса было не таким скучным, секретарь принесла на тарелочке угощение. Так я полакомился конфеткой «Рошен» в офисе Зе.

Поэтому, не удивлюсь, если и Петр Алексеевич, когда его никто не видит, с теплом в глазах просматривает выпуски «Вечернего квартала», — так закончил свой пост политик и шоумен.

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