«МВФ ошибся? Да. Он ошибся в тот момент, когда был слишком добр к украинской власти», — Фурса

Блогер и финансист Сергей Фурса прокомментировал итоги работы миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая не достигла договоренностей с правительством Украины о пересмотре кредитной программы stand by.

«Ошибся ли МВФ? Да, так и есть, — пишет Сергей Фурса на своей страничке в соцсетях. — Ошибся в тот момент, когда был слишком добр к украинской власти.

Когда договорились о миссии в конце года, несмотря на то, что украинская сторона ничего не сделала. Когда спасли украинскую власть. Когда сигнализируют, что все хорошо, что позволило Украине привлечь 4 млрд долларов и заблокировать огромную дыру в бюджете.

Когда позволили это сделать снова без реформ. Когда простили уничтожение антикоррупционной инфраструктуры и отсутствие судебной реформы. Это была ошибка. Она дала украинской власти сигнал, что все возможно.

Как хорошо, что теперь украинское правительство само говорит МВФ, что больше не надо так делать. Это очень сознательно. Надеюсь, МВФ услышит этот сигнал. Слышит просьбу быть жестче. Пряники здесь не работают. Только кнут".

Фото Сергея Фурсы из социальных сетей.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

234

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter