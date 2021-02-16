Скандал в киевском клубе, когда депутат Киевсовета ударил комика-стендапера за «неправильные» шутки, поражает еще и тем, как много нашлось защитников у представителя власти. Депутата готовы записать в «свои», поскольку он борется с матом со сцены. Об этом пишет журналист Отар Довженко

Я пытаюсь, честно пытаюсь искать людям оправдание и если не «не судить», то хотя бы не заниматься этим все время, ведь это истощает и не имеет смысла. Но все время случается что-то, что сводит все мои усилия на нет.

Свежачок: в каком-то киевском клубе проходил концерт стендаперов (это что-то типа сценаристов Майкла Щура). На этом концерте оказался то ли патрон-благодетель, то ли владелец этого клуба, он же депутат Киевсовета от партии «Голос». Последнее меня особенно возмущает, я голосовал за эту политсилу как за «партию адекватных», а тут, оказывается, есть и вот такие — чувак, короче, услышал в выступлении мат, начал громко требовать прекратить концерт, а потом пошел и ударил в лицо одного из стендаперов.

И вот (слегка) возмущенный я захожу на страницу киевской ячейки «Голоса» почитать, что в комментах пишут. И знаете, что там пишут? Правильно ударил, потому что нечего материться.

Это не отдельный комментарий, это десятки. И это точно не боты. «Чтобы вас не били, пропагандируйте культуру без гадкой матерщины».

То есть люди же все понимают — «хозяин жизни», который, кстати, несмотря на депутатство и причастность к «Голосу» украинский язык не использует принципиально, вчера ударил этого пацана, а завтра будет п… ть их, потому что их машина остановится на желтый свет, а он хотел проехать. Но нет, он свой, потому что борется против мата.

Почему баррикады и линии фронта в нашем обществе возникают всегда в таких наиболее неожиданных и наиболее …нутых местах?

Фото Otar Dovzhenko/Facebook

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