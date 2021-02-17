Известный украинский инфекционист Ольга Голубовская рассказала, как обновляются стандарты Всемирной организации здравоохранения, включающие особенности ведения постковидных пациентов.

«Мировые стандарты для медпомощи больным COVID-19 постепенно развиваются, но сегодня нет единства, в частности, среди экспертов, в четких подходах к тактике ведения пациентов, и это вполне понятно», — пишет Ольга Голубовская на своей страничке в соцсетях.

Медик рассказывает об обновленных стандартах ВОЗ, которые включают некоторые критерии ведения послековидных пациентов: «Отмечается, что психоневрологические проявления, инфаркты, инсульты могут возникать без признаков респираторных синдромов, а также в отдаленные периоды после острой фазы. Неоднократно наблюдали за тромболичными событиями после выписки уже стабильных пациентов, а также за дебютами следующей болезни от таких эпизодов. А еще неоднократно говорили, что это ковидные инфаркты и инсульты, нравится это кому-то или нет. Также через несколько недель после острой стадии пациенты могут иметь синдром Гийена-Барре, острый диссеминированный энцефаломиелит, лейкоэнцефалит тому подобное. Все уже знают о когнитивных нарушениях…

Кстати, они могут возникнуть в результате реанимации. Я думаю о том, что должен переживать больной человек, наблюдая, как умирает человек, как врачи борются за его жизнь, как он сам пытается выжить, обнимая фото своих близких … Этот посттравматический синдром, связанный с ковидом, есть уже у многих, как у пациентов, так и у медперсонала, болел он или нет, и кто сам ходит на работу со своими нарушениями постковидов.

Но возвращаемся к нашим международным рекомендациям. Все еще ''на основе доказательств с очень низкой уверенностью", ВОЗ рекомендует использовать НИЗКИЕ дозы антикоагулянтов для лечения пациентов.

В то время как Национальный институт охраны здоровья США (NIH) объявил, что введение полной дозы антикоагулянтов нетяжелым пациентам снижает их потребность в реанимации и снижает риск развития критических условий. Кроме того, лидер исследования Мэттью Нил из Университета Питтсбурга объявил, что назначение высоких доз антикоагулянтов этой категории пациентов ''должно стать стандартом лечения".

Еще одна добавка пациентам управления ВОЗ — это то, что пациенты с COVID-19 дома могут пользоваться пульсоксиметром. Домашний мониторинг пульсоксиметрии рекомендовали на низкой доказательной базе (дискуссионный уровень ''кто носить маску, больной или здоровый, помните? В конце концов оказалось, что все).

Наконец получены строгие доказательства лечения ГКС. Спасибо.

Итак, друзья, доказательства после года пандемии только «подтягиваются». И это прекрасно, что мы смогли лечить пациентов препаратами, которые только сейчас получили свои «доказательства». Например, тоцилизумабом. Вчера мы просто обнимались с хирургом, которого спасли с этим наркотиком, и очень испугались, что его могут снять с протокола. «Как это, — постановил. — Будет беда». ''Да, вот так, — отвечаю. — Спасибо, что хоть хирурги не учат нас лечить инфекционных пациентов".

И вообще, всегда говорю и буду говорить — так случилось, что в начале развития событий мы законно не имели доказательств по многим эффективным препаратам, многие люди в будущем отказались, опираясь на рекомендации касательно мнений экспертов (как кому нравится), а сейчас в целом мы лечим гораздо эффективнее, чем год назад. Считаю, что мы действуем еще лучше, несмотря на то, что ситуация осложняется постоянным изменением особенностей течения COVID-19, что связанно с процессами адаптации микро- и макро- организмов, и с появлением новых вариантов вируса.

Всем крепкого здоровья!"

Фото Ольги Голубовской из социальных сетей.

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