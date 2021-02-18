«На месте министра Степанова я бы сегодня вышел и неожиданно сообщил…»: Чепинога про вакцинацию и Украину

Украинский политик, блогер, бывший народный депутат Украины Виталий Чепинога возмущен тем, что в Украине не началась вакцинация от коронавируса, старт которой обещали еще 15 февраля. Как будут развиваться события дальше власть не сообщает

«На месте министра Степанова я бы сегодня вышел к людям и неожиданно сообщил: «Дорогие украинцы! С большой радостью сообщаю, что вакцинация против коронавируса в Украине успешно завершена. Мы это сделали первыми, как и обещали. Спасибо. Всем спасибо! Также мы специальным постановлением ввели новый уровень температуры тела здорового человека. Теперь он равен 39,5 градусов, а не 36,6, как было при прошлой власти …».

Все бы сначала немного при@ли (минуты на три), а затем полезли возмущаться: «Какую вакцинацию? Когда? Где? Что ты мелешь?»

А сторонники министра им бы возражали:

- Да! Я сам вакцинировался. И жена моя вакцинировалась. И кот вакцинировался …

- Где вы вакцинировались? Когда? Как?

- В Польше! Еще на той неделе

- При чем здесь Польша? Ты дебил?

- Сам ты дебил!

А потом бы одна женщина написала я тоже вакцинировалась, все отлично прошло …

- Когда? Где?

- В детстве еще. В пионерлагере нам делали, на море. От столбняка, или как там его. Раньше все у нас было

- Какого столбняка? Что вы несете?

- Потому что нельзя во всем видеть только плохое …

Словом, в любом случае это уже была бы какая-то дискуссия, движуха … А это как раз и есть то, что так нужно нам в стране для понимания и примирения … Для соборности…

А наиболее продвинутые написали бы: «Коллеги, я в шоке, честно говоря. Пойду, пожалуй, поделюсь некоторыми своими мыслями в Clubhouse. А ему бы ответили: «А бросьте и мне инвайт на клубхаус» , — пишет Чепинога в Facebook.

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