«Имейте в виду, когда гуляете на улице с детьми и собаками»: Даниленко предостерегла киевлян по поводу яда на улицах

Журналист Татьяна Даниленко предупреждает, что в Киеве снова активны догхантеры. Разбрасываемый яд опасен и для уличных собак, и для домашних питомцев. Собаконенавистники явно приободрились после недавнего решения суда в Киеве



Догхантеры сегодня по всему городу посыпали снег ядом. Розовые пятна на снегу — метки для своих, сам яд бесцветный. Поэтому смысла их убирать очевидно нет. Последние несколько недель регулярно травятся домашние и бездомные собаки.

У маньяков обострение: где-то травят снег в местах, помечаемых собаками, где-то разбрасывают отравленное мясо или мясо с иглами, битым стеклом. Это достаточно массовая кампания. Вот такой результат ряда оправдательных приговоров догхантерам.

Имейте в виду, когда гуляете на улице с детьми и собаками.



Фото pixabay.com

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