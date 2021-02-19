«У меня третий день не выходят из головы истории с детьми, которые глотают таблетки», — Падалко

Телеведущая Маричка Падалко еще раз проанализировала недавние случаи с отравлением подростков таблетками. В той версии, что была озвучена официально, много недомолвок и неясностей, считает ведущая.

У меня третий день не выходят из головы истории с детьми, которые глотают таблетки. Сегодня уже пятый ребенок, на этот раз в Киеве, попал в больницу из-за отравления выпитыми лекарствами.

Что мы знаем и не знаем:

По версии полиции, к этому подстрекают челенджи в соцсетях. Впрочем, мы ни одного такого не нашли. Может, Вы видели?



Могли ли продать детям лекарства? Да, могли. Ни один закон в Украине не запрещает провизору делать это. Как и в европейских странах. Но большая разница в том, что за границей купить без рецепта можно только очень ограниченный перечень лекарств. Попытки ввести нечто подобное в Украине и реакцию на это, думаю, Вы помните…



Еще один момент, вызывающий большие дискуссии. Директора лицея в Боярке отстранили от работы на период следствия. Нет, ей пока не выдвинули никаких официальных обвинений. Но могут. Потому что сразу несколько законов предусматривают, что пока идет учебный процесс, ответственность за ребенка несет школа. Я не утверждаю, что это совершенно справедливо, а лишь констатирую, что такие реалии законодательства существуют.



Что Вы думаете об этом? Можно ли в Ваших школах выходить на улицу во время перемены? В школе моих детей — можно. Но если ребенок не появился на уроке вовремя, то его сразу ищут и звонят родителям. Могут ли учителя проконтролировать детей в туалете? Вопросов больше, чем ответов…





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