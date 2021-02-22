Журналист и участник переговоров в рамках ТКГ по Донбассу усомнился в правдивости статистики, показывающей, что владельцами паспортов РФ на оккупированных территориях стали более полумиллиона жителей ОРДЛО. По его мнению, завышение цифр связано с грядущими выборами в российскую Госдуму.

«Не верю! — пишет Сергей Гармаш на своей страничке в соцсетях. — 639 тысяч жителей ОРДЛО Украины получили российские паспорта.

Такую информацию российский «Интерфакс» распространил на днях со ссылкой на начальника ГУ МВД РФ по Ростовской области Олега Агаркова. Интересно, что всего три недели назад депутат госдумы Андрей Козенко на «интеграционном форуме «Русский Донбасс» заявил, что российское гражданство получили «уже более 400 тысяч граждан «ДНР"-"ЛНР».

То есть, получается, что или депутат некомпетентен, или Россия за двадцать дней выдала почти 150 тысяч паспортов… Ну, или ростовский мент просто лжет. Для сравнения, более ранняя статистика, приводимая в российских же источниках, говорит, что за 8 месяцев 2020 года РФ выдала жителям оккупированного ею Донбасса 254 тысячи паспортов.

254 тысячи — за 8 месяцев! Очевидно, что выдать 150 тысяч за три недели россияне не могли. Судя по динамике обросийщивания жителей ОРДЛО за последние полтора года, наиболее вероятной является все-таки цифра, озвученная российским депутатом Козенко. К этому же склоняются и мои донецкие источники, которые не наблюдают резкой активизации раздачи российских паспортов. Значит главный ростовский милиционер — лжет. Но зачем?

Мотив ментовской лжи становится понятным, если немного помониторить российские пропагандистские программы всяких киселевых-соловьевых. Там в последние дни активно заговорили о проведении голосования на выборах в Госдуму России (сентябрь 2021 года) на оккупированной территории Донбасса. Кстати, скорее всего, этим обусловлена и реанимация так называемой «ЦИК» «ДНР».

То есть, оккупированный Донбасс становится серой зоной для избирательного процесса в России. Фактически, полем фальсификации российских выборов. Поскольку никто не может, во-первых, проконтролировать, сколько на самом деле паспортов выдано; во-вторых, сколько из новообращенных россиян-дончан придут на эти выборы. Тем более, что массовость посещения избирательных участков, скорее всего, обеспечат проведением какого-нибудь бессмысленного «референдума», цель которого только в этом и будет заключаться…

К тому же, до сентября еще полгода. За это время они могут нарисовать и миллионную «статистику» новых российских избирателей. Естественно, все эти голоса будут «отданы» за единороссов или других, нужных Путину, партий… Россия много тратит на Донбасс. Теперь он должен отрабатывать это не только кровью…

Фото Сергея Гармаша из социальных сетей.

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