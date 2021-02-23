В Японии развивают социальные кооперативы, чтобы заботиться о пожилых гражданах, предоставляя им услуги по уходу и качественному досугу. О таком опыте японцев рассказали в Укркоопсоюзе (COOP Украина), который традиционно ориентирован находить баланс между ценностями и экономической деятельностью.

«Опыт Японии интересен, ведь эта страна находится на 8-м месте в мировом рейтинге по качеству жизни пожилых людей, тогда как Украина занимает в нем семьдесят третье место», — отметили в пресс-службе COOP Украина.

Социальные кооперативы в Японии заботятся о пожилых людях, обеспечивая продуктами питания и предметами первой необходимости. Значительная часть этих товаров фасуется и готовится членами кооперативов, которые хорошо знают об индивидуальных потребностях каждого, с кем они взаимодействуют. В случае необходимости пожилым людям даже привозят медицинскую технику, а также организуют медицинскую помощь. Однако важнейшей функцией таких кооперативов является содействие качественному досугу и поддержание высокого уровня жизни: эмоционального и социального. Общение, чтение, обновление информации о здоровом образе жизни и событиях — все это является частью заботы о пожилых людях.

Как отмечает Японская медицинская ассоциация, пожилому человеку для счастья нужны три составляющие: быть здоровым, иметь экономическую независимость, а также сохранять оптимистическое отношение к жизни, иметь друзей, разделяющих его увлечение, чувствовать себя востребованным.

Сейчас в Японии существует более 50 социальных потребительских кооперативов, целью деятельности которых является обеспечение полноценной жизни пожилым людям.

Товарооборот этих кооперативов составляет более 100 млн иен в год (речь идет о товарах, которые эти кооперативы поставляют пожилым людям). Для обеспечения функционирования кооперативов готовят специальные кадры: управленцев, медсестер, сиделок.

Первые группы помощи пожилым людям начали появляться в Японии в 1980-х годах как реакция на стремительное старение японцев. Например, в 1994 году уровень старения населения превышал 14%, а уже в 2007 году он составлял более 21%, на данный момент — более 25%.

Также постоянно увеличивается количество людей, проживающих в одиночестве. Первая группа взаимопомощи в потребительской розничной кооперации появилась в 1983 году в городе Кобе. Деятельность групп самопомощи распространилась во многих потребительских кооперативах. Сейчас количество японцев старше 65 лет составляет более 20%, а к 2050 году такого возраста может достичь каждый третий японец.

На пенсию в Японии выходят в 65 лет. Средняя продолжительность жизни среди мужчин составляет 79 лет, среди женщин — 85 лет. Этот период называют «второй жизнью», ведь трудолюбивые японцы начинают активно наслаждаться тем, что имеют, посвящают время своему хобби, путешествиям. У пожилых женщин до сих пор популярны икебана и чайная церемония, у мужчин — каллиграфия, гончарное ремесло, кэндо. Как отметили в COOP Украина, задача социальных кооперативов — помочь пожилому человеку с возрастом не сужать круг интересов, а наоборот, расширять его.

Как сообщалось ранее, в системе потребительской кооперации COOP Украина при Полтавском университете экономики и торговли работает Университет третьего возраста, который предоставляет возможность обучения людям старшего возраста. Осенью 2020 ряды студентов Университета третьего возраста COOP Украина пополнили еще 800 человек.

78

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter