Журналист Денис Казанский рассказал о судье Викторе Попревиче из Донецка, который приговорил к 7 годам заключения одесского активиста Сергея Стерненко.

«Оказывается, Сергея Стерненко судил судья Виктор Попревич из Донецка, который еще до войны был хорошо известен на весь город тем, что установил у ворот собственного особняка бюсты Ленина и Сталина, — пишет Денис Казанский на своей страничке в соцсетях. — Надо же, я думал он давно на пенсии или в России.

Видимо, никто другой выполнять заказ ОПЗЖ и Портнова не согласился.

Потому-то и перенесли заседание на 23 февраля. Специально захотели поглумиться.

Понятно, что все это мракобесие не имеет с правосудием ничего общего. В нормальной стране этого любителя ГУЛАГа и сталинщины к суду даже не подпустили бы".

Фото Дениса Казанского из социальных сетей.

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