Бывший народный депутат Мустафа Найем обнаружил скандальный эпизод в биографии одесского судьи Виктора Попревича, который вынес приговор Сергею Стерненко

«Я знаю судью Виктора Попревича, который вынес приговор Сергею Стерненко», — написал Найем в соцсети.

«В 2017 году я брал на поруки 23-х летнюю воспитательницу, на которую хотели повесить обвинение по делу детского лагеря «Виктория», где во время пожара погибли трое детей.

А Виктор Попревич — этот тот самый судья, который вопреки требованиям прокуратуры, без уведомления стороны обвинения и адвокатов семей погибших в тайном режиме провел заседание суда и освободил из-под стражи директора лагеря «Виктория», который непосредственно отвечал за состояние пожарной безопасности детского комплекса.

Не верил этому судье тогда. Не верю ему и сейчас.

И еще. Чем белее нитки, которыми шьются доказательства в подобных уголовных процессах, тем чернее ненависть и недоверие к судебной системе".



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