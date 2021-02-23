27.80 / 28.00 33.59 / 33.96
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Блоги

«Я знаю судью Виктора Попревича, который вынес приговор Сергею Стерненко», — Мустафа Найем

14:37 23 февраля 2021
Сергей Стерненко

Бывший народный депутат Мустафа Найем обнаружил скандальный эпизод в биографии одесского судьи Виктора Попревича, который вынес приговор Сергею Стерненко

«Я знаю судью Виктора Попревича, который вынес приговор Сергею Стерненко», — написал Найем в соцсети.

«В 2017 году я брал на поруки 23-х летнюю воспитательницу, на которую хотели повесить обвинение по делу детского лагеря «Виктория», где во время пожара погибли трое детей.

А Виктор Попревич — этот тот самый судья, который вопреки требованиям прокуратуры, без уведомления стороны обвинения и адвокатов семей погибших в тайном режиме провел заседание суда и освободил из-под стражи директора лагеря «Виктория», который непосредственно отвечал за состояние пожарной безопасности детского комплекса.

Не верил этому судье тогда. Не верю ему и сейчас.

И еще. Чем белее нитки, которыми шьются доказательства в подобных уголовных процессах, тем чернее ненависть и недоверие к судебной системе".

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

447

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Руслан Евдокименко

Сын Ротару показал любимое фото с отцом

Алина Гросу

Алина Гросу дала отпор Поляковой, задевшей ее на шоу «Маска»

День ангела Галины&nbsp;— открытка

День ангела Галины 2021: самые красивые открытки и поздравления

Меган Маркл и принц Гарри

В платье за четыре тысячи долларов: Меган Маркл впервые появилась на публике после объявления о беременности

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер