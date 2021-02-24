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«BANKET DELUXE» — коли легким рухом руки морозиво перетворюється на вишуканий десерт

11:27 24 февраля 2021
«BANKET DELUXE» — морозиво

Компанія «Ласунка» створила приголомшливу новинку для тих, хто цінує час, але при цьому любить смачні та цікаві десерти. З нами вам не доведеться готувати! Досить купити чарівний «BANKET DELUXE». Йдеться про неймовірну серію смачних десертів від ТМ «Ласунка».

Торти-морозиво для вашої насолоди, усередині яких божественне морозиво, соковита вишня, темне печиво і хрусткий шоколад, який повністю огортає десерт.

Як же працює ця магія?

Все просто! Відкрийте, переверніть і почекайте 30 хвилин, аби десерт підтанув. Потім щільно стисніть упаковку, характерний хрускіт шоколаду дасть зрозуміти — торт-морозиво готовий!

За щедрим шоколадним прошарком на вас чекає головне — неймовірна кількість вишневого джему, яка ідеально поєднується з ніжним морозивом і темним печивом.

Саме час перевірити, як це працює!

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