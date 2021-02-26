«Этот пост Алексей прислал несколько дней назад»: приключения Навального в СИЗО

У Навального опубликовали его письмо, недавно полученное из СИЗО. На данный момент его соратники не знают, где находится оппозиционер — из «Матросской тишины» он «убыл».

«Этот пост Алексей прислал несколько дней назад, — говорится в сообщении, размещенном в Instagram оппозиционера. — Вчера стало известно, что он «убыл» из СИЗО «Матросская тишина». Где он сейчас, мы не знаем. При этом, согласно решению ЕСПЧ, Алексей должен быть немедленно освобожден.

Прогулка у меня ежедневная. Мало того, она обязательная. Освободить от нее может только врач (типа как в школе от физкультуры). Но мне этого не надо, я прогулки люблю (физкультуру не любил).

Происходит это так. Сначала голос командного центра нашего корабля объявляет из стены:

— Собирайтесь по сезону без вещей и документов.

Минут через 15 дверь открывается, тебя обыскивают, и с руками за спиной ты идешь к лестнице. Там дежурный врубает сирену, и она орет все время, пока идешь по лестнице. А дежурный еще очень лихо проводит металлическим ключом по перекладинам перил, отчего получается «ТРРРР», более оглушительное, чем сирена.

На первом этаже есть прогулочные дворы. Тебя заводят в один из них — это на самом деле такая же камера, но вместо крыши у нее решетка. Сверху ходит чувак в тулупе и надзирает за всеми гуляющими. Ему очень холодно. Еще сверху видеокамера и куча колючей проволоки, еще решетки и полоска примерно полтора метра шириной, через которую видно небо. В клеточку. На всю катушку играет радио «Ретро» — громко, это чтобы перекрикиваться было невозможно.

Прогулка занимает примерно 20 песен. Я хожу по кругу. Одну песню по часовой стрелке, другую — против.

Так как радио «Ретро» (играет всегда только оно) охватывает 70-е, 80-е и 90-е, то иногда играет техно (вы знали, что я очень люблю техно?)

Под обычную музыку я просто иду, а под техно — иду и мотаю головой в такт.

В эти моменты я представляю, что тусуюсь с теми чуваками из знаменитого скетча с Джимом Керри, где они зажигают под What is love. Обожаю это.

Ну и вы тоже слушайте любимую музыку и чаще бывайте на свежем воздухе".

Фото со странички Алексея Навального в соцсетях.

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