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«ВАЦАК» — 20 років успіху!

13:19 1 марта 2021
Торт
Инф. «ФАКТОВ»

2021 рік — особливий для Кондитерського Дому «Вацак». Ювілейний!

Два десятиліття активного росту, плідної роботи і грандіозних перемог! Це історія успіху, яка вимірюється роками. Однак, починалось усе з маленького сімейного бізнесу, на орендованій квартирі. З маленької родини виросла велика сім'я Вацак, в якій зараз понад 3000 співробітників.

«На ринку бізнесу немає стабільності! Ніхто не втримається, якщо не буде вкладати час і гроші в свій розвиток. Тому ми вчилися всьому новому, їздили на міжнародні виставки, реагували на мінливі запити ринку. Ми створили себе, і зараз на нас рівняються ті, на кого раніше рівнялись ми!» — каже один із засновників КД «Вацак», Геннадій Вацак.

Кондитерський Дім «Вацак» було засновано 1 березня 2001 року в місті Могилів-Подільський. Сьогодні Кондитерський дім «Вацак» — лідер з виробництва та реалізації кондитерських виробів. Асортимент продукції налічує понад 200 найменувань.

КД «Вацак» має багато цехів, у кожному з яких відбувається кондитерська «магія». Тут готують торти на кожен день та для особливих подій, випікають печиво, рулети та пісну продукцію. Минулого року у кожному цеху відбулась максимальна автоматизація промисловості. А до ювілею було приурочене відкриття ще однієї надсучасної фабрики на площі в 16 000 кв. м.

Окремий цех займається приготуванням зефіру, він на основі агар-агару, яблучного пюре та яєчного білка. Зефір може бути зі згущеним молоком, горіхами та глазур'ю. В іншому цеху — виробництво печива, більше 30 видів, і кожен має свій оригінальний смак і дизайн. Найдивовижніший цех — індивідуальних замовлень, який втілить Ваші найвишуканіші кондитерські фантазії та подарує незабутнє свято.

У найбільшому цеху створюють понад 100 видів найсмачніших тортів та тістечок. Також нещодавно КД «Вацак» почав випікати усіма улюблені хліб, калачі, плетінки, короваї — теплі та смачні, запашні та оповиті любов'ю.



«Кондитерський Дім пропонує Вам найвишуканіші смаки кондитерських виробів з історією. За 20 років ми відновили для Вас гаму улюблених солодощів з дитинства, а також створили нові, унікальні десерти Кондитерського Дому «Вацак», — говорить Вікторія Вацак, одна із засновників КД «Вацак», головний технолог.


Вікторія та Геннадій Вацак

В основі усіх виробів тільки високоякісна натуральна сировина. КД «Вацак» не бореться за постачальника, постачальники самі прагнуть працювати з нашою компанією! У нас привілеї вибору і цін! Усі контракти з іноземними та вітчизняними товаровиробниками сировини укладаються без посередників, що суттєво знижує ціну. Не менш значиму роль відіграє власна унікальна рецептура і новітні технології які дозволяють виготовляти смачну та якісну продукцію.


У цей ювілейний рік Кондитерський Дім «Вацак» відзначився виходом на міжнародний ринок, відкрив фірмові магазини в Білорусі, Молдові, Словаччині та Польщі; отримав міжнародний Сертифікат відповідності якості; пройшов всі лабораторні дослідження, а також бюрократичні процедури і зміг доставити десерти з коротким терміном придатності на закордонні ринки. Компанія не має розділу виробництва для Європи і для України — шкала цінностей єдина, як виробнича, так і людська.

Кондитерський Дім «Вацак» — компанія, для якої немає нічого неможливого! Компанія, яка динамічно розвивається, щороку наберає оберти і безперервно розширює свої кордони.

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