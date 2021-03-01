«Нет у вас чести и не было»: Навальная «выпорола» Лебедева

Юлия Навальная, жена российского оппозиционера, назвала оклеветавшего ее блогера Артемия Лебедева «великовозрастным маменькиным сынком».

«Тут Артемий Лебедев «извинился» предо мной где-то, — пишет Юлия Навальная в своем Instagram. — Раз уж приличные СМИ докатилась до того, что перепечатывают извинения этого фрика, я отвечу.

Артемий, извинений ваших я не принимаю. Извиняетесь вы не потому, что вы человек чести (это какой-то оксюморон, где честь, а где Артемий Лебедев), а потому что вы трус, и у вас поджилки трясутся, что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь. И удалять вы фейк не будете не потому, что вы за свободу слова, а потому что хотите, чтобы опубликованный вами фейк и дальше распространялся. Не пропадать же добру.

Вам очень хочется быть классным троллем, но на деле вы великовозрастный маменькин сынок, который считает, что все в восторге от его зеленых волос. Не все.

Вы умудрились солгать даже в своём извинении, заявив, что опубликовали этот фейк потому, что я «выбрала путь публичности». Но на самом деле вы опубликовали его, потому что момент показался вам удачным: мужа посадили, а значит можно атаковать жену. Не льстите себе, нет у вас чести и не было.

Фото: Instagram Юлии Навальной

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