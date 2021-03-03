Экономист Сергей Фурса призывает политиков не «разгонять» недовольство вакциной Covishield

"Хватит саботировать вакцинацию«- призывает в Facebook экономист Сергей Фурса.

«Надоело. «Украина закупила индийское фуфло, а в это время цивилизованный мир прививается Пфайзер». Хватит!

Что надоело?

Очередное смешивание понятий. Является ли Пфайзер самой современной и хорошей вакциной? Да да и еще раз да. Это прорывная технология. Самая эффективная. При этом, изобретение вакцины Пфайзер и то, как она помогает победить коронавирус — это идеальный кейс. С одной стороны вирус побеждается с помощью технологического прогресса. С другой стороны — победить его помогают дети турецких иммигрантов. Показывая, чем силен современный глобальный мир.

Является ли тот факт, что у Пфайзера крутая и самая современная вакцина свидетельством того, что Украина сейчас вакцинирует фуфлом? Нет.

Да, вакцина от АстраЗенеки не такая супер технологичная как у Пфайзера. Но она работает. И она эффективная. И ей надо прививаться. Потому что только и она у нас есть. Потому что альтернатива — тысячи смертей. Не появится у нас внезапно завтра с утра 20 млн вакцин Пфайзера. Поэтому надо исходить из реальности.

Виновата ли украинская власть в том, что у нас нет самых современных вакцин. Да, возможно виновата. Но это не имеет значение, когда спор идет о том, прививаться или не прививаться. Потому что антивакцинаторы срывают вакцинацию хорошей вакциной. И это будет иметь последствия. В виде жизни людей. И в виде удара по экономике.

Лучше ли было бы, если бы у нас был Пфайзер. Конечно лучше. Ну так и отдыхать лучше на Мальдивах, чем в Египте. Но это не значит, что если у вас выбор только сидеть дома или ехать в Египте вы назло бабушке будете сидеть дома. Кушать горячий шашлык лучше, чем бутерброд с колбасой. Но это не значит, что надо на зло бабушке умирать с голоду, если шашлыка нет и есть только бутерброд.

У нас нет выбора делать прививку Пфайзером или индийско-британской вакциной. Его нет. И надо принимать решение в рамках этой реальности. И в рамках этой реальности преступно противостоять вакцинации.

Надо ли спрашивать у власти, почему у нас нет выбора? Надо. Но нельзя смешивать эти понятия.

Да, по вине коррупции и разгильдяйства у нас нет самых современных вакцин. Которые, теоретически, у нас могли бы быть. Но это не значит, что мы не должны активно вакцинироваться тем, что у нас есть. Ругая власть надо напоминать о корупции при закупках и о том, что у нас нет самых лучших вакцин, но при этом не честно, опасно и даже преступно, нивелировать качество индийско-британской вакцины.

Политиканство и ненависть к власти, иногда обоснованная, а иногда и нет, не должны стоить жизней простым людям. Это про ответственность. Каждый, кто сдерживает вакцинацию, будет отвечать за смерти людей. Каждый, кто саботирует вакцинацию, ставя под сомнения качество хорошей вакцины, будет виновен в смерти людей. Уже и Канада закупает индийскую вакцину, и посол Британии говорит, что вакцина Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 являются идентичными. Covishield — это просто лицензионное название AZD1222, произведенной в Индии. Это говорит н украинский чиновник, это говорит посол Ее Величества. Но все равно в украинском пространстве продолжают поносить вакцину, которая эффективная и которая не угрожает здоровью. Люди ничего не теряют, если прививаются этой вакциной. Но при этом уменьшают шанс заболеть. Сильно уменьшают свои шансы получить осложнения, если все-таки заболеют. И уменьшают шансы заразить близких, которые могут не перенести коронавирус. Поэтому если у вас есть возможность привиться, а вы этого не делаете, то вы безответственно ставите под угрозы жизни людей.

Да, индийская вакцина может быть не такой эффективной, как Пфайзер. И страны с бедной и коррумпированной экономикой часто вынуждены получать не лучший пирог со стола. Но это говорит лишь об одном. Надо делать реформы и бороться с коррупцией. Чтобы выйти из числа беднейших. А пока не вышли, сохранять жизни людей с помощью той вакцины, которая есть. Да, надо садить в тюрьму тех, кто хотел закупать китайскую вакцину через посредника. Но при этом надо вакцинироваться. Да, надо задавать вопрос тем людям, кто открыл Буковель и дал старт новой волне вируса в Украине. Но при этом надо вакцинироваться.

Да, можно ругать власть за коррупцию и разгильдяйство. Но это не значит, что надо мешать власти проводить вакцинацию. Что надо мешать власти делать свою работу".

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