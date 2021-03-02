4 марта 2021

Сегодня у любителей советского кино большой и добрый праздник. Праздник, опечаленный разве что тем, что главного героя на нём, увы, не будет. К сожалению, так устроен мир — люди не живут вечно. В отличие от памяти, которой никто не вправе запретить из поколения в поколение передавать яркие воспоминания о прекрасном человеке. Так вот сегодня как раз день памяти такого человека — замечательного актёра Евгения Евстигнеева.

Далеко не каждому артисту, причём даже снимавшемуся во множестве популярных фильмов, могло повезти настолько, что буквально каждый его герой (независимо от того, о главной ли роли шла речь или о роли второстепенной) становился цитируемым в народе. Причём, тут же, сразу же после выхода картины на экран. А вот у Евстигнеева практически постоянно именно так всё и происходило. Началось это с первой же его заметной роли в фильме Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964), где начальник пионерского лагеря Дынин (Евстигнеев) делится самым сокровенным: «Когда я был маленьким, у меня тоже была бабушка. Но за все годы я так и не смог огорчить её до смерти… А Иночкин смог!». Или режиссёр народного театра в прекрасной комедии «Берегись автомобиля» (1966), обронивший всего одну фразу. Но какую! «А не пора ли, друзья мои, замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?»

После этого были блестяще сыгранные Евстигнеевым роли в таких полюбившихся всем картинах, как «Золотой телёнок» (подпольный миллионер Корейко), «Зигзаг удачи» (директор автобазы Калачёв), «Старики-разбойники» — в неподражаемом дуэте с Юрием Никулиным. Ну, а когда в прокат вышел ставший популярнейшим фильм «Семнадцать мгновений весны» (1973), то образ чуточку нелепого, но одновременно трогательного профессора Плейшнера настолько близко был воспринят всеми, что даже члены семьи самого Евстигнеева выходили из комнаты, чтобы не видеть сцены самоубийства его киношного героя… Кстати, последняя сцена снималась в разных городах и даже странах. За несколько часов до провала профессор Плейшнер начинает идти в немецком городке Мейсен (где, как известно, зарождался знаменитый на весь мир фарфор), затем смотрит на медвежат в тбилисском зоопарке, доходит до Блюменштрассе и выбрасывается из окна уже в Риге.

На роль другого ученого — профессора Преображенского в фильме «Собачье сердце» (1988) — претендовали сразу несколько известных актеров: Леонид Броневой, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев и Владислав Стржельчик. Но она досталась Евстигнееву, и режиссёр картины Владимир Бортко никогда об этом не жалел.

«В нём, кроме гениальной игры, — вспоминал Бортко, — была ещё какая-то удивительная проникновенность, которой так недоставало другим в этом образе».

«Что означает эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая вышибла все стёкла и потушила все лампы? Да её вовсе не существует… Когда я вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну в квартире петь хором, — у меня начнётся разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, — в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах…»

Евгений Александрович Евстигнеев умер 4 марта 1992 года в Лондоне, куда приехал сделать операцию на сердце, но так и не успел. Зато буквально за несколько месяцев до ухода он успел написать в своём дневнике такие слова: «Наша работа не кабинетная: она вершится и дома, и в троллейбусе, и на бульваре… И когда роль хорошо сделана, зритель тебя, актёра, не забывает. Живет, делает свои дела, своими мыслями занят, а тебя помнит. Потому что зацепил ты его, взбудоражил…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

