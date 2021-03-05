«Я опубликовала пост о вибраторе и через несколько часов мне написали, что я ничтожество»

Экс-помощница главы Центральной избирательной комиссии Анжела Еременко считает, что общество не готово к тому, что человек имеет право быть собой, даже если он работает на государство, а украинские чиновники являются точным отображением сегодняшнего мировоззрения

«Извращенка, шлюха, днище!», — так начала свой пост в Facebook бывшая помощница главы ЦИК Анжела Еременко.

«Привет, я Бед Мама, я опубликовала пост в своем блоге под псевдонимом о вибраторе и через несколько часов мне написали, что я ничтожество.

«Засунь собі його в сраку» «Почисти поры, уродина» «Докотились, подаруйте їй бика».

А теперь давайте разберемся.

Мне 30 лет, у меня есть ребенок, я 6 лет веду этот блог, в моей книге примерно 25 страниц посвящены теме секса и вопросу, почему наше общество женщину, которая открыто говорит о своих желаниях, называет шлюхой. Я написала зарисовку о поломанном вибраторе, и теперь у меня есть сотня комментариев о том, какое я днище, потому что я это написала, работая в ЦИК.

Я не могу говорить о сексе, не могу поднимать острые темы, потому что портрет госслужащего должен быть совсем иным. Скорее всего, госслужащий (кстати, я не являлась им никогда) — это человек с паранойей, что любое его слово обернется против него, сексом с выключенным светом в миссионерской позе и сильным моральным обликом, который диктует казаться «правильным».

Я пришла в ЦИК больше года назад на позицию помощника главы просто потому, что позиции коммуникационщика нет, в принципе, на официальных просторах нашей страны. Как нет и понятия СММ-менеджера, PR-менеджера и так далее. Я пришла с миссией изменить коммуникацию государственного органа и построить сильную команду. Согласитесь, непростая задача, в условиях того, что даже должностей таких не существует, а потребность в них очень велика.

За это время мы не только построили команду, но и изменили язык государственной коммуникации. Просто зайдите на страницы фб или инстаграм ЦВК и сравните их с другими государственными органами. Здесь мне добавить нечего.

Мои друзья спрашивали меня: ЗАЧЕМ, зачем тебе это место? Я отвечала, что идея перемен сильнее всего. Сильнее простаивания у кабинетов 4 людей, чтобы подписать бумажку на отпуск. Сильнее тягучей и безумно грустной традиции работать на процессы, а не результат. Сильнее этой тонны «службовых», которые ты пишешь, чтобы чихнуть.

Но реальность пока такова, что госслужба не нуждается в новых людях. Не потому, что она не принимает на работу людей с розовыми волосами или потому, что они в прошлом рисовали фалосы на личной выставке картин. Нет, само общество в своей большей части не готово к тому, что человек имеет право быть собой, даже если он работает на государство. Особенно если это так.

Мы жалуемся на чиновников, не понимая, что они являются точным отображением нашего мировоззрения!

Я уволилась из ЦИК. Во-первых, потому что быть открытой и шутить над тем, что я хочу — для меня важнее любой должности, поэтому еще в понедельник я написала заявление. Во-вторых, потому что та команда коммуникации, которую удалось построить, должна продолжить свое дело, не подвергаясь рискам новых вбросов и атак, а через меня это делать очень легко.

Новости в низкопробных СМИ живут два дня, а наши реальные дела определяют то, чего ты стоишь.

И, кстати, мне прислали новый вибратор, сатисфаер таки хорош. А всем, кому печет чувство стыда, скажу, что сублимация в комментариях лишь усугубляет ситуацию, лучше займитесь сексом, это правда полезнее для здоровья, и не важно, это секс с собой или вашим партнером!"

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