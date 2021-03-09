«Голобородько навсегда!» Михаил Ткач про феномен Зеленского

Журналист Михаил Ткач считает, что падение рейтингов Владимира Зеленского случилось, поскольку президент не воплотил в жизнь сценарий «Слуги народа» и не стал реальным Василием Голобородько. Как только избиратель понял, что Зеленский — вообще не Голобородько, рейтинги власти поползли вниз

Кто бы и что бы ни говорил после выборов, Владимир Зеленский стал президентом только благодаря сценарию сериала «Слуга народа», где образ главного героя по своим качествам максимально отличался от того образа президентов, который так утомил избирателя.

Никакой политической программы, стратегии не было продемонстрировано во время тех теплых и единичных эфиров накануне выборов. Только сценарий! И противопоставление своей личности существующему политическому классу.

И именно поэтому Зеленский может стать успешным президентом только тогда, когда будет президентом по сценарию этого сериала. И именно поэтому правление в первые два года не по сценарию привело к падению рейтингов власти.

После инаугурации от представителей президента на упреки о несоответствии сценарию часто можно было услышать, что «Слуга народа» — только художественный фильм.

В таком случае давайте спросим: имел бы этот сериал такие заоблачные рейтинги, если бы его сценарий базировался на той деятельности, которую после избрания демонстрирует президент Зеленский?

И именно поэтому реальному президенту уже никуда не деться от того вымышленного образа, за который голосовали люди.

И никакими колонками и твитами Юлии Мендель сценарий не перепишешь. Потому что госпожа Юлия не участвовала в подписании общественного договора между Зеленским и избирателем.

Нельзя не вспомнить видеоролик кандидата в президенты Зеленского, в котором он решительно обращается к Святославу Вакарчуку с просьбой определиться. Так же трудно не заметить, что сейчас президент часто похож на того Вакарчука, к которому тогда обращался, а избиратель президента все больше похож на того Зеленского, который ждал ответа.

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