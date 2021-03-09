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«Я хочу сознаться»: Богдан Кутепов про буллинг в отношении своей жены

14:55 9 марта 2021
кутепов

Журналист Богдан Кутепов призывает мужчин помнить об уважении к женщине не только 8 марта, а кампании за гендерное равенство начинать с собственного дома. Кутепов признает, что и сам участвовал в домашнем эмоциональном буллинге, но нашел силы измениться

Я был невежлив с Той-Которую-Люблю. В том числе, нарушал ее права: неоднократно повышал голос, устраивал истерики и даже эмоционально буллил. При этом не всегда замечал и ценил то, что она делает для нашей семьи и наших детей, которые ВСЕГДА сыты, умыты и в сад-школу собраны. Выгорание, сверхурочная работа, стресс — это все отмазки, а не причины. У всех стресс…

Недавно я посмотрел на себя со стороны, и мне стало стыдно, ужасно обидно, что я иногда такое невыносимое чмо. И надо меняться, пока не поздно. А решил признаться публично, чтобы другие мужчины, особенно прогрессивные, из гражданского сектора, спросили себя: а ваша продвинутость в вопросах толерантности и гендерного равенства всегда совпадает с вашими действиями и поступками?

Особенно больно мне стало, когда попросили сфоткаться в нашем новом мерче. Он как раз о стереотипах, хейте, сексизме. И я понял: не признать своих зашкваров и позировать в майке с таким принтом — лицемерие. А фальшь всегда отвратительна.

Мужчины. Домашнее насилие — оно ведь не только физическое. Это в нашей извращенной ментальности заложено: «Не пьет, не бьет, деньги приносит — что ты еще хочешь?» Ваши жены, дочери и мамы заслуживают уважения не меньше, чем вы. Независимо от того, как тяжело вы работаете, какого уровня задачи выполняете и сколько денег зарабатываете. Будьте людьми не только 8 марта.

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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