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«Ребенок остался без подарка. Мне скинули фото с унижением его достоинства», — отец пожаловался на детсад

8:52 10 марта 2021
«Ребенок остался без подарка. Мне скинули фото с унижением его достоинства»,&nbsp;— отец пожаловался на детсад

Блогер из Черновцов будет судиться с администрацией детского сада своей дочери, оставившей девочку без подарка к 8 Марта, и приславшей ему «поучительное» фото с ребенком.

«Совок продолжается?, — задается риторическим вопросом в Facebook пользователь с ником «Горный УАрабей».

«С каких пор родительские комитеты (комитеты, в 2021 году!!) влияют на образовательный процесс в детских садах? Садик № 42 «Перлинка». Не сдал деньги на очередные поборы от «комитета» в группу, и они решили демонстративно унизить мою девочку. У нас же вроде запрещены всякие комитеты, сборы и все такое, СССР же давно не существует?

Это фото — обратное доказательство. Ребенок остался без подарка, и демонстративно скинули мне фото с унижением ее достоинства. Спасибо, это сделает ее сильнее, а вас, «педагоги», оставит без работы

Кто знает, плиз тегните наших журналистов, эта история не останется без разглашения. Коррупция? Поборы? Не, не слышали…"

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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