Блогер Настя Станко призывает больше привлекать мужчин к уходу за их новорожденными детьми

«Немного поздно, но мне можно», — пишет молодая мама Настя Станко в Facebook.

«Равенство начинается с роддома.

Вот мы рожали в хорошем частном, которым я на 90% довольна (еще об этом как-то напишу), но приходят разные врачи и медсестры рассказывать, как ухаживать за новорожденным, и сразу говорят: мама, слушайте, а мы вдвоем с мужем стоим. И он — мужчина — повернут прямо лицом к врачам, и внимательно слушает, и всем видом показывает, что он хочет и может принимать в этом участие, и планирует это делать — принимать участие в уходе за ребенком, и единственная реальная вещь, которую он делать не может — это кормить ребенка грудью, а все остальное — может, и хочет, и будет.

И вот у нас, например, сын, и я надеюсь, что когда наш сын будет видеть и понимать, что отец так же ухаживает за ним, как и мама, то вряд ли он будет во взрослом возрасте говорить, что что-то является делом исключительно женским. Но хочется, чтобы и мы — женщины — в тех же роддомах говорили мужчинам: смотрите, как ухаживать за ребенком.

Кстати, мы недавно смотрели документальный сериал Netflix о детях — называется Babies, и вот в первой серии ученые рассказывают, как они доказали, что окситоцин вырабатывается так же у папочек, если они достаточно ухаживают за ребенком, как и у мам.

А еще помню такой разговор с коллегой, у которого два сына еще во время моей беременности.

Я: У меня будет сын, вот не знаю даже, что делать с сыновьями, я же девочка

Коллега: Тю, так радуйся, вот у нас девушек столько проблем, сыновьям гораздо легче.

Хочется, конечно, надеяться, что всем маленьким и будущим нашим дочерям будет так же, как нашим сыновьям".



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