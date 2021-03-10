Блогер о ситуации в «ковидных» больницах Киева: мест в палатах нет, ИВЛ и кислород — на счет

Предприниматель и блогер Алексей Давиденко, который занимается медтехникой, рассказал, что в киевских больницах не хватает мест в палатах, где лечат ковидных больных, в дефиците ИВЛ и концентраторы, а возраст пациентов значительно омолодился

«В 8 утра разбудил звонок главного врача одной из столичных больниц.

- Сколько есть кроватей на складах? А концентраторов? А ИВЛ сколько? Нам нужно все. Нам некуда класть людей.

За последние месяцы эти вопросы мне как-то уже подзабылись. Вроде коронавирус начал отступать и мы все жили уже в повестке вакцинации.

Но нет. Только за одну эту ночь и только в одну эту больницу на госпитализацию в санпропускник приехало более 60 скорых — поступило более 60 новых пациентов.

Просто осознайте.

Каждые 10 минут в течении всей ночи поступали пациенты с коронавирусом, требующие срочной госпитализации. И так происходит уже которые сутки подряд.

По словам врачей, особенность этой волны госпитализации сильно омолодились. Большинство поступивших значительно младше пятидесяти. Мест в палатах опять нет. ИВЛ и кислород опять на счет.

Аналогичная ситуация практически по всем частным и коммунальные ковидным отделениям столицы. Свободных мест нет.

Не важно какую мотивацию вы выберете для себя на этот раз. Может, ваши близкие все еще в зоне риска. Может, вы не хотите, чтобы опять ввели карантин и закрыли ваш бизнес. Может, у вас нет в планах пополнить список тех 27 тысяч украинцев, кто уже умер от COVID.

Но пришло врем снова тщательно мыть руки, повсеместно носить маски и избегать тесных контактов.

Послушайте знайку. Сейчас не лучшее время заболеть", — написал Давиденко в Facebook.

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