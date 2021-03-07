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Страна: Испания Мануфактура: Lladro Год создания: 1999 Скульптор: Antonio Ramos Размер: 44×59 cm Лимитированная серия 1000 изделий Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
11 марта 1818 года в семье Жана Антуана Петипа, ведущего танцовщика и балетмейстера Большого оперного театра французского города Марселя, произошло событие, со временем в лучшем смысле слова потрясшее весь балетный мир. Талантливая драматическая актриса Викторина Морель-Грассо подарила любимому супругу мальчика. Ребёнка назвали Виктором Мариусом Альфонсом. В тот момент счастливые родители малыша даже представить себе не могли, что наступит время, когда период творчества их маленького Мариуса все будут именовать «эпохой Петипа».
Следует заметить, что в детстве будущая звезда мирового балета категорически отказывался учиться балетному искусству, на чем настаивали родители. Особенно отец, дававший мальчику первые уроки балета. Но затем, уступив настойчивым просьбам родителей, Мариус всецело отдался этой потрясающе красивой стихии танца, увлекшей его в свою пучину раз и навсегда. Он уже с детских лет начал выходить на сцену в спектаклях, поставленных отцом. И повзрослев, продолжал работать с отцом, побывав с гастролями в Испании, США и объехав почти всю Францию.
В 1947 году Мариуса пригласили в Санкт-Петербург, где он станцевал партию Люсьена в балете «Пахита» Ж.Мазилье. Он остаётся в Петербурге, исполняя на сцене Большого театра ведущие партии в балетах Ж. Перро «Эсмеральда», «Фауст», «Корсар».
Вскоре Петипа пробует себя в роли балетмейстера и одновременно выступает в своих же постановках. Поставленный Мариусом балет Пуни «Дочь фараона» приносит ему громкую славу и всеобщее признание. Начиная с этого момента, Петипа поставил около 60 оригинальных балетов, являясь главным балетмейстером петербургского театра. Следуя традициям классической школы, Петипа в то же время разработал новую структуру балетного спектакля, в котором искусно сочетал пантомиму и танцевальные сцены. Вершиной его творчества принято считать балеты, поставленные им на музыку Петра Ильича Чайковского «Спящая красавица» и «Лебединое озеро», а также Ильи Глазунова «Раймонда». «Раймонда» стала символом вечной сказочной борьбы добра и зла, облаченной в форму феерического танца.
Петипа долго вынашивал постановку «Баядерки», главная партия в которой была написана специально для великой балерины Анны Павловой. Именно Мариус первым сумел рассмотреть в ней талант, прославивший затем Павлову на весь мир. В балетах Петипа мужчины практически вообще не танцуют, выполняя в основном роль поддержки. Зато женские партии прописаны восхитительно, с использованием сложнейших элементов. Маэстро тщательно продумывал каждую постановку, расставляя на своём рабочем столе фигурки куколок и прорисовывая стрелками каждое движение, дабы достичь идеального построения артистов на сцене. И очень переживал, если потом что-то не выходило. Так, однажды, заметив неподходящее к его балетной постановке оформление сцены, Петипа настолько разнервничался, что это привело его к частичному параличу… Он жил балетом. Он в балете и растворился.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
У невезучих бутерброд падает вниз маслом. У везучих - вниз икрой...
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