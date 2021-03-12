«Это на самом деле очень, ооочень смешная новость»: Сергей Сидоренко про Данилова с санкциями и Демченко у него «под боком»

Журналист Сергей Сидоренко указал на «непотопляемого» первого заместителя секретаря СНБО Украины Руслана Демченко

«Это на самом деле очень, ооочень смешная новость. Секретарь СНБО Алексей Данилов ищет, как же „появились“ Харьковские соглашения и хочет наказать тех, кто за них голосовал в ВР», — пишет в Facebook журналист, редактор «Европейской правды» Сергей Сидоренко.

«Так для господина Данилова есть простой совет: оглянитесь! ВОТ ЖЕ ОН, РЯДОМ С ВАМИ — ТОТ, КТО ПИСАЛ ЭТИ СОГЛАШЕНИЯ! Это ваш первый заместитель, непотопляемый Руслан Михайлович Демченко.

В 2010 году Демченко отвечал за российское направление в МИД в ранге заместителя министра. В конце года, благодаря особо важным заслугам, его даже повысили до «первого зама». Но кураторство над направлением РФ он сохранил и в этой должности, хотя им не ограничивался.

Он был главным идеологом информдеятельности МИД при Януковиче и ключевым борцом с теми дипломатами, кто поддержал Революцию Достоинства.

О заслугах нашего героя ЕП писала в 2014 году, когда мы выяснили, что этого дипломата, уволенного сразу после революции, приютил новый президент Петр Порошенко. Нарушив, кстати, закон о люстрации.

Мотивом для сохранения Демченко на Банковой тогда называли то, что он «умеет договариваться с россиянами». Прям как Медведчук, гггг. Но что есть — этого не отнять. О «харьковских соглашениях» же в конце концов договорился …

Но еще более странным стало то, что этот ценный кадр остался «в обойме» и после отставки Порошенко. В администрации Зеленского он (по крайней мере в начале) так же продолжил «договариваться с россиянами», и попытался курировать «минское» направление, то есть переговоры по Донбассу. Но в конце концов его оттуда подвинули, Зеленский уволил его с должности своего советника и … назначил на должность первого заместителя секретаря СНБО.

То есть «тот, кто умеет договариваться с россиянами» превратился в того, кто курирует работу украинских спецслужб…

Что происходит? Я не знаю. Может, в СНБО думают по принципу «чтобы ловить бандитов, надо мыслить как бандит». Может — просто не думают.

Но пока покупаю попкорн и жду, чтобы Совбез пошел дальше и выступил за расследование голосования не только за Харьковские соглашения, но и за решения правительства отказаться от Соглашения об ассоциации в ноябре 2013 году. Там наш герой также не остался в стороне".



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