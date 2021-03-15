Мегаобмін enotcoin у Moneyveo: до мінус 75% від суми відсотків за кредитом

Фінансова компанія Moneyveo вміє не тільки радувати своїх клієнтів цікавими пропозиціями, технологічними новинками і різними продуктовими фічами. Лідер небанківського кредитування додає у повсякденний досвід користувачів ще й захопливу гру. А хто сказав, що дорослі не люблять грати — особливо, якщо забава передбачає отримання доходу?

Клієнти Moneyveo знають, що, виконуючи певні дії в сервісі, можуть заробляти спеціальні «віртуальні монети» — enotcoin. Надалі з їх допомогою оформляють кредити на дуже привабливих умовах. А вже з 5 березня 2021 року максимальна знижка, яку можна отримати завдяки enotcoin, зросла до -75% від суми відсотків за кредитом.

Як працює програма Enotcoin?

Як тільки клієнт закрив свій перший кредит у сервісі, на його віртуальний баланс в Особистому кабінеті нараховується 100 enotcoin. Далі «монети» додаються за виконання завдань. 1 enotcoin дорівнює 1 гривні. Під час оформленні наступних кредитів користувач може компенсувати «віртуальними монетами» частину суми процентів.

Чим активніше людина виконує завдання в сервісі Moneyveo, тим більше enotcoin накопичує і збільшує свою вигоду.

Як заробляти «монети»?

У сервісі існує декілька способів накопичення enotcoin:

- Разовими діями. Наприклад, користувач може зв'язати свій аккаунт у Moneyveo зі сторінкою в соцмережі або підтвердити особисту електронну пошту. За це він отримає від 5 до 10 «монет».

- Регулярними діями. Наприклад, просто натиснувши на кнопку «Отримати enotcoin» в Особистому кабінеті, клієнт заробляє від 1 до 7 «монет», а за рекомендацію сервісу в соцмережах — 5 enotcoin.

Поповнити «віртуальний рахунок» можна, навіть просто відправивши другу посилання, за яким він оформить свій перший кредит у сервісі. А також, перевіривши операції за відкритим договором у своєму акаунті на сайті. Еnotcoin нараховуються і за своєчасну оплату кредиту, за підписку на розсилки повідомлень сервісу, проходження опитувань компанії тощо.

Важлива умова: використати «віртуальні монети» потрібно впродовж 90 днів. А інформація про баланс доступна в Особистому кабінеті, в розділі Enotcoin.

Уже понад мільйон постійних клієнтів Moneyveo оцінили зручність і мультиможливості, які надає сервіс. Компанія постійно вдосконалюється, намагаючись відповідати потребам і смакам будь-якої аудиторії.





42

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter