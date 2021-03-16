«Итак, что было после вакцинации от ковида»: Сергей Щербина вколол Covishield

Журналист Сергей Щербина рассказал, что после вакцинации от ковида побочная реакция возникла у него и двух его коллег.

«Итак, что было после вакцинации от ковида, — пишет журналист на своей страничке в соцсетях. — В прошлую пятницу я и еще трое коллег из РБК-Украина сделали прививку вакциной Covishield (Oxford/AstraZeneca). Подробное описание процесса и того, что было после — по ссылке в первом комменте.

Если вкратце. Легкая побочка впоследствии была у троих, в том числе, у меня.

Вечером того же дня начала болеть рука — не сильно, как от растяжения, и поднялась температура. Ночью был озноб и под 39. К утру прошло само, температуру не сбивал. На второй день рука напоминала о себе, а температура держалась около 37 с копейками. Общее состояние — в соответствии с температурой.

А на третий день все закончилось.

Отсюда вывод — статистически легкая побочка при вакцинации весьма вероятна. Но она не выходит за рамки обычных явлений, сопровождающих почти любую прививку.

Короче, все ок".

Фото Сергея Щербины из социальных сетей.

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