«Возле Десятинной церкви нашли клад, который с трудом поместился в два мешка»

— Существует версия, что Десятинная церковь построена примерно в том месте на Старокиевской горе, где погибли первые на Руси мученики за христианскую веру — варяг Федор и его сын Иоанн (это церковное имя), — говорит научный сотрудник Института археологии НАН Украины и ведущий сотрудник Музея истории Десятинной церкви кандидат исторических наук Виталий Козюба. — Эта версия основана на предании, записанном в «Повести временных лет». В 983 году князь Владимир совершил удачный поход на балтийское племя ятвягов. Летописец сообщает, что в честь победы князь решил принести в жертву богам человека. Киевляне бросили жребий, кому из них стать этой жертвой. Жребий пал на мальчика Иоанна, малолетнего сына варяга Федора, принявшего христианство. В те времена в Киеве было обычным делом, что среди язычников (они составляли основную часть населения) жили христиане. Федор сказал, что сына не отдаст, поскольку в языческих богов не верит. Возмущенная толпа пришла к Федору. Тот вышел на сени своего дома вместе с сыном. Незваные гости подрубили бревна, на которых стояли сени, и варяг с сыном упали на землю. Там их забили до смерти. Крестив Русь, князь Владимир якобы решил построить первый каменный храм в своей державе на месте гибели Федора и Иоанна. Однако в ходе археологических раскопок не найдено следов (по крайней мере, четких) того, что на месте Десятинной церкви или рядом с ней до начала строительства этого храма находилось какое-либо жилье. Получается, дома варяга Федора там, скорее всего, не было.

«В Десятинной была шахта-тайник, где при угрозе разграбления прятали самые ценные вещи»

— Как же в таком случае, могла возникнуть легенда о том, что Десятинная церковь возведена на месте гибели первых на Руси мучеников за веру Федора и его сына Иоанна?

— В той части Старокиевской горы издревле хоронили усопших, насыпая над их могилами курганы. Таких курганов было сотни. Среди остатков некоторых из них археологи нашли крестики, монеты с нацарапанными граффити в виде крестов, другие предметы, свидетельствующие о христианизации части киевлян еще до крещения Руси. Скорее всего, подобные вещи попадались и строителям, когда они рыли ямы под фундамент Десятинной церкви. Рассказы об этих находках со временем стали основой для легенды, связавшей первых христианских мучеников Руси с местом строительства Десятинной церкви. Следует понимать, что «Повесть временных лет», из которой мы знаем об этом предании, была написана, когда после строительства Десятинной церкви прошло более 100 лет. Поэтому, рассказывая о событиях давно минувших дней, летописец записывал народные предания, в которых немало вымысла и искажения фактов. Других источников информации у него не было.

— Есть другие версии того, почему князь Владимир воздвиг Десятинную церковь на Старокиевской горе?

— Конечно. В те времена Киев располагался на Подоле (самая большая часть города), на Замковой горе и на Старокиевской. Причем на Старокиевской, где сейчас находится здание Национального музея истории Украины, располагалось лишь небольшое — полтора гектара — княжеское укрепление (в науке его принято называть «Городок Кия»), обнесенное насыпью. Возле него — обширный курганный могильник, а также ров. Крестив Русь, Владимир вдохновился идеей построить новый городской район (новый город). На Старокиевской горе было для этого свободное место. Оборонительный вал «городка Кия» и языческие курганы князь велел снести, а ров засыпать. Развернул там масштабное строительство. Примерно в центре нового района (мы называем его «город Владимира») была возведена Десятинная церковь.

— Сколько лет ушло на ее строительство?

— Точно неизвестно — то ли семь, то ли пять. Согласно одним источникам, работы начались в 989 году, другим — в 991-м. При этом большинство из них указывают, что освящение храма (его открытие. — Авт.) проведено в 996 году.

Десятинную церковь, по словам Виталия Козюбы, строили от пяти до семи лет. Фото с сайта nas.gov.ua

— Почему эту церковь назвали Десятинной?

— В «Повести временных лет» сказано, когда было проведено освящение этого храма, князь Владимир дал обещание десятую часть своих доходов отдавать на его содержание. Поэтому церковь и стали называть Десятинной. Думаю, эту летописную историю не стоит воспринимать буквально. Скорее всего, Владимир тогда ввел на Руси новый налог — десятую часть доходов подданные должны были отдавать на содержание православной церкви.

— Первый каменный храм Киевской Руси строили византийские мастера?

— Конечно. Ведь русичи тогда умели строить только из дерева. В летописи сказано, что церковь была «мраморяной» — содержала конструкции из мрамора, которого на Руси не было. Его нужно было везти из Крыма, разбирая полуразрушенные греческие строения, либо доставлять из Греции. К тому же Владимир, взяв за год до крещения Руси Херсонес (находился на окраине нынешнего Севастополя), вывез оттуда в качестве трофеев крупные металлические фигуры коней и поставил их возле Десятинной церкви. На русичей, не видевших прежде мастерски выполненную скульптуру, эти реалистические фигуры лошадей, должно быть, произвели очень сильное впечатление. При строительстве Десятинной также широко использовался красный кварцит, пирофиллитовый сланец, которые добывали на нынешней Житомирщине, в районе Овруча. В Киев этот камень везли летом по речкам Припять и Днепр. Доставляли, вероятно, и зимой — на санях.

Так мог выглядеть первый каменный храм Киевской Руси

— В Десятинной были какие-либо христианские святыни?

— Да, головы святого Климента (одного из первых Римских пап) и его ученика Фива, которые Владимир вывез из Херсонеса. Кстати, в 1930-е годы археологическая экспедиция под руководством Михаила Каргера при раскопках фундамента Десятинной церкви нашла вертикальный колодец глубиной около пяти метров. В нем оказались несколько человеческих скелетов, золотые вещи, остатки веревок, металлических деталей лопат… Каргер выдвинул такую версию. Когда в декабре 1240 года в Киев ворвались полчища монгол, осажденные в Десятинной церкви люди попытались прорыть подземный ход к склону горы и спастись. Во время раскопок 2005—2011 годов экспедицией Института археологии НАНУ под руководством Глеба Ивакина (я участвовал тоже) этот ход был еще раз тщательно исследован. Наш вывод — это не что иное, как тайник, в котором прятали самые ценные вещи, когда возникала угроза разграбления церкви.

— Тайник на случай нападения на Киев половцев?

— Не только кочевников, но и князей-русичей. До великих князей Владимира Мономаха и его сына Мстислава Русь была централизованным государством. В последующие времена удельные князья начали проводить собственную политику, стали объединяться во враждовавшие между собой коалиции. Случалось, противники великого князя киевского брали верх и захватывали столицу (такое было, например, в 1171 и 1204 годах). Победители грабили в том числе и Десятинную церковь. Забирали иконы, церковную утварь, а также парадную одежду князя Владимира Крестителя. Она хранилась в ризнице, по большим праздникам ее, как реликвию, выставляли на всенародное обозрение.

«Сохранился каменный саркофаг, в котором якобы был похоронен князь Владимир»

— Многие храмы Киева хотя и сильно пострадали в период нашествия Батыя, но все же сохранились. Почему Десятинная церковь была полностью разрушена?

— Не полностью — уцелела и простояла еще много столетий та ее часть, которую в первой половине XII века разобрали (включая фундамент) и перестроили заново. Судя по всему, конструкция Десятинной церкви изначально была не безупречной.

— На чем основаны такие предположения?

— На результатах археологических раскопок. Они показали, что уже в ходе строительства храма проявились проблемы, из-за которых в базовый проект церкви на ходу вносились изменения. Например, мы раскопали ров, в который сбрасывали строительный мусор, и нашли там фрагменты оштукатуренных стен. Выходит, стены возвели, оштукатурили, а затем по каким-то причинам их разобрали. Пришлось строить другие стены. Мы также обнаружили остатки ямы, которая явно была вырыта под фундамент, а затем засыпана. Почему? Да потому, что зодчие почему-то переделали проект.

Кроме того, церковь строили на месте, где было много могильных ям, а также ров. Хотя их засыпали, но плотность грунта в них меньше, чем вокруг. Поэтому со временем эти участки проседали, создавая проблемы для прочности здания. Во время раскопок мы нашли место, где откололся угол фундамента церкви. Он как раз выходил на засыпанный ров. Благодаря раскопкам также удалось установить, что поблизости от входа в Десятинную зодчим пришлось построить внешний пилон, который поддерживал стену храма. Значит, надежность этой стены вызывала вопросы.

— Когда украинские земли вошли в состав Великого княжества Литовского, а затем Речи Посполитой, Десятинную церковь пытались отстроить?

— На ее месте возвели деревянную церковь Николая Десятинного. Первое известное нам письменное упоминание о священнике этого храма датируется 1605 годом. То был период жесткого, порой кровавого противостояния православных и униатов. Во многом благодаря поддержке государства почти все киевские храмы стали униатскими. Но когда король польский и великий князь литовский Владислав IV ввел политику религиозной терпимости, начался ренессанс православия. В 1630-х годах киевляне группами по несколько сотен человек приходили в храмы, изгоняли священников-униатов и ставили на их место своих батюшек. Так произошло и с церковью Николая Десятинного.

Возвращение ее православным стало поводом к тому, чтобы возвести на месте деревянного храма каменный. Инициатором этого стал митрополит Петр Могила. Незадолго до своей кончины в 1646 году митрополит завещал на завершение строительства тысячу золотых. Новый храм получил название церковь Рождества Богородицы.

— Приходилось читать, что Петр Могила якобы нашел среди руин Десятинной церкви каменный саркофаг с останками князя Владимира и его жены — византийской принцессы Анны. Это не миф?

— Такая легенда действительно существует, однако большинство современных исследователей относится к ней скептически. К тем временам, когда Петр Могила был митрополитом, относится лишь одно скупое упоминание о неких находках на месте Десятинной церкви. О них мы знаем из работы церковного деятеля Сильвестра Косова «Патерикон». Короткой строкой автор сообщил, что возле Десятинной найдены реликвии. Какие именно, не ясно.

Много десятилетий спустя написали новую историю Киево-Печерского монастыря. В ней во всех подробностях изложено предание об обретении мощей князя Владимира. В одно из воскресений митрополит посетил службу в церкви Рождества Богородицы (Десятинной). Когда по завершении службы вышел на улицу, увидел провал в земле и велел раскопать. Так был найден каменный гроб (саркофаг), а в нем останки и надписи, что здесь похоронены равноапостольный святой князь Владимир и жена его Анна. Митрополит якобы взял череп и кисть. Челюсть отправил в подарок московскому царю за поддержку (в том числе материальную) православия в Речи Посполитой.

Была ли в действительности эта находка, сказать трудно — нет надежных подтверждений. Если бы сохранилась хотя бы часть мощей, можно было бы сделать ДНК-анализ и узнать, принадлежал ли усопший к роду Рюриковичей.

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— Что конкретно вызывает сомнения в предании об обретении мощей святого князя Владимира?

— В летописи сказано, что Владимира похоронили в мраморном саркофаге. До наших дней также дошло сообщение 1018 года одного из свидетелей войны за великокняжеский престол между сыновьями Владимира. В этом источнике указано, что посреди Десятинной церкви стоят мраморные саркофаги, в которых покоятся Владимир и Анна.

— Хотите сказать, саркофаг, который нашел Петр Могила, не из мрамора, а из какого-то другого камня?

— Да, из красного пирофиллита. Этот саркофаг сохранился — находится в Софийском соборе. Следует также учесть, что в XVI—XVII вв. еках вокруг церкви Рождества Богородицы было большое кладбище. На отдельных его участках захоронения находились одно над другим в три яруса. Во время археологических раскопок там найдено более 600 погребений. В те времена существовала практика повторного использования каменных саркофагов, сохранившихся со времен Руси. Кстати, в одном из таких саркофагов похоронили и митрополита Петра Могилу. Так что, если митрополит действительно нашел каменный гроб, вовсе не факт, что там находились останки Владимира.

По поводу таблички, на которой было якобы написано, что тут покоится князь Владимир. Такие таблички широко использовали в погребальном ритуале в XVI—XVII вв. еках, а не в начале ХI, когда умер князь Владимир.

— Почему не сохранилась церковь Рождества Богородицы, построенная в XVII веке на месте Десятинной?

— Ее снесли в XIX столетии, чтобы возвести другую, гораздо большую. Началось с того, что 1820-х годах по инициативе митрополита Евгения Болховитинова (один из самых просвещенных людей того времени) были проведены первые археологические раскопки остатков Десятинной церкви. Сделаны очень интересные находки, среди которых серебряные гривны. Как раз в то время в Киев сослали курского помещика, отставного поручика Александра Анненкова — якобы за то, что он жестоко обращался со своими крестьянами. В качестве искупления провинностей Анненков пообещал построить новую Десятинную церковь. Проект храма, выполненный главным архитектором Киева Андреем Меленским, церковные инстанции отклонили и привлекли петербургского архитектора Василия Стасова. Перед этим Стасов создал проект православного храма для немецкого города Потсдама.

Церковь в Потсдаме

— Для Киева он сделал почти такой же, только больших размеров, — продолжает Виталий Козюба. — Эта церковь и была возведена на месте храма Рождества Богородицы. Анненков слово сдержал — выделил на его строительство крупную сумму. Кстати, накануне открытия новой Десятинной церкви во время работ по благоустройству прилегающей территории Анненков нашел очень большой клад (по некоторым сведениям, с трудом поместившийся в два мешка), включавший золотые украшения. К сожалению, до наших дней дошла лишь небольшая часть — около 20 предметов из этого клада. Они сейчас хранятся в Музее исторических драгоценностей Украины и в США в Метрополитен-музее.

Новая Десятинная церковь, возведенная в XIX веке по проекту Василия Стасова, напоминает построенный этим же архитектором православный храм в немецком городе Потсдаме

— Куда же делась большая часть клада Анненкова?

— Это загадочная история. Анненков скрыл факт того, что нашел клад. Об этом знали лишь несколько самых доверенных работников. Под покровом ночи они якобы перенесли найденное в дом Анненкова (здание по улице Владимирской, 3), а затем перевезли в его имение на Полтавщине. Некоторые драгоценности из клада Анненков вроде бы преподносил в подарок членам царской семьи. После смерти Анненкова основная часть вещей из клада куда-то делась. Возможно, была попросту распродана наследниками.

А новую Десятинную церковь разобрали в конце 1936 года по решению советских властей. Столицу советской Украины перенесли из Харькова в Киев, поэтому в исторической части города планировали возвести правительственный центр. Десятинная церковь входила в зону застройки. По некоторым сведениям, кирпич с разобранной новой Десятинной церкви использовали для строительства 25-й школы, которая находится напротив места, где был храм.

Ради правительственного центра в 1930-х снесли храмы времен Руси — Михайловский Златоверхий собор и Васильевскую церковь (находилась на месте нынешнего здания МИД Украины). Некоторые проекты правительственного центра предусматривали даже снос Софии Киевской.

— После провозглашения независимости Украины на государственном уровне ставился вопрос о воссоздании Десятинной церкви?

— Да, однако интеллигенция выступила категорически против, поскольку сведений о том, каким был первый каменный храм Руси, недостаточно, чтобы его воссоздать. Запомнилось, как в ходе растянувшихся на много лет дискуссий один известный в Украине человек высказался примерно так: давайте вывезем на самосвалах куда-нибудь за город грунт, на котором стояла Десятинная церковь, и пусть археологи в нем копаются. Потрясающая идея! Наконец, в 2005 году правительство Украины поручило Институту археологии НАНУ провести раскопки остатков Десятинной церкви и на основании этих исследований сделать заключение о возможности ее восстановления. Раскопки продолжались семь лет. Мы тогда сделали большое количество интересных находок. Среди них — самый крупный из когда-либо найденных (порядка 70 сантиметров в длину) фрагмент росписи Десятинной. А вопрос о воссоздании церкви, к счастью, закрыт.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как благодаря изысканиям ученых удалось выяснить, кто в действительности построил Софийский собор.

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