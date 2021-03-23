«Убить человека, оставить тело на 9 дней на балконе и получить за это 2 года тюрьмы. Оказывается, все это возможно в наших судах»

Мужчине, убившему хозяина квартиры и планировавшему расчленить его тело, изменили статью на «превышение самообороны».

«Убить человека, оставить тело на 9 дней на балконе и получить за это наказание в виде двух лет лишения свободы. Оказывается, все это возможно в наших судах», — говорится в статье, размещенной на странице Prosud в социальных сетях, к которой прилагаются фото ужгородских судей, принявших такое решение.

«20 ноября 2012 жители одного из домов Ужгорода по улице Заньковецкой почувствовали трупный запах из одной из квартир, — продолжают авторы статьи. — Вызвали следственно-оперативную группу. Полиция обнаружила труп владельца квартиры на балконе. Как позже было установлено, он лежал уже 9 дней.

Полиция сразу задержала 27-летнего дагестанца, который арендовал эту квартиру. По информации местного СМИ, на допросе задержанный признался, что между ним и владельцем квартиры возник спор, в результате чего квартирант несколько раз ударил мужчину и тот умер.

Задержанный спрятал тело на балконе и якобы планировал расчленить и вынести его из дома, однако приезд полиции помешал этому.

15 февраля 2013 года прокуратура направила обвинительный акт в суд по статье «умышленное убийство», которая предусматривает от 7 до 15 лет тюрьмы.

В ходе судебного заседания обвиняемый утверждал, что владелец квартиры находился в состоянии алкогольного опьянения и сам набросился на него с ножом. Хотя экспертиза не обнаружила следы алкоголя в крови погибшего, так же, как и доказательств, что потерпевший пользовался ножом.

Коллегия судей поверила убийце, а конечное обвинения с «умышленного убийства» сменилось на «умышленное убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны», максимальное наказание по которой — 2 года лишения свободы.

Судьи даже не поинтересовалась, почему, в случае если это была самооборона, обвиняемый не обратился в полицию, а 9 дней держал тело на балконе и даже планировал его вывезти и спрятать.

В результате убийца получил приговор — 2 года заключения, апелляцию никто не подал и через месяц приговор вступил в законную силу. Ну, а поскольку задержанный все время был в СИЗО, его через несколько месяцев отпустили на свободу.

Что случилось с судьями, которые утвердили такое лояльное наказание?

Председательствующий судья Игорь Ивашкович подал в почетную отставку и сейчас спокойно живет на большую пенсию за наш с вами счет.

Ну, а Олег Придачук и Виктор Данко — продолжают судить и выносить решения в Ужгородском районном суде Закарпатской области. Более того, Виктор Данко сейчас даже председатель этого суда.

Правосудие по-украински: когда за 300 гривен можно получить 7 лет, а за убийство — 2 … «

Иллюстративне фото с Pixabay.

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