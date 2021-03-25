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«Ковидоидиоты, биоэнергетики и другие агрессивные умалишенные», — вакцинировавшийся Борис Филатов про глупость

9:13 25 марта 2021
Борис Филатов

Мэр Днепра прошел вакцинацию от коронавируса и стал объектом для атаки «ковидпессимистов»

«Перечитал комментарии к вчерашнему посту о вакцинации и ещё раз вспомнил бессмертную цитату Эйнштейна „Есть две бесконечные вещи — Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчёт Вселенной я не уверен“ (с)», — пишет мэр Днепра в своем Telegram-канале.

«Впрочем, на свой работе я уже давно привык ничему не удивляться…

Тут же вспомнил, что успел забанить 100 500 ковидоидиотов, биоэнергетиков и других агрессивных умалишенных, живущих желанием нагадить у большого начальника в комментариях.

И пошёл на тренировку.

Но тут же поймал себя на мысли, что в свой почти полтинник, я реально начинаю стареть.
Вроде как бодрый дядька, а реакция уже не та…

Наверное, индийская вакцина виновата, что все руки в шрамах.

Доброе утро и всем хорошего дня".

Материалы, опубликованные в рубрике «Блоги», отображают мнение автора и могут не совпадать с позицией редакции.

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