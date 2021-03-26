Через год «ФАКТЫ» отметят 25-летие газеты. За это время на страницах нашего издания публиковалось огромное множество историй — о судьбах людей и о чрезвычайных и даже парадоксальных ситуациях, в которых они оказывались. И вот сейчас в «ФАКТАХ» в рубрике «25 лет спустя» мы рассказываем читателям, как сложилась жизнь героев запомнившихся им публикаций. …"Царствие небесное моему сыночку!" — плакал Петр. Он уже девятый день подряд беспробудно пил. На поминальном столе на газетке была нарезана нехитрая закусь: сало, соленые огурцы, колбаса. Друзья сочувственно вздыхали, опрокидывая рюмку за рюмкой. «А как пацана-то назвали?» — спросил один из приятелей. — «Серегой… Как жить-то теперь будем без сыночка?» — «А похоронили где?» — «Да они в роддоме сказали, что сами и похоронят. Так и не увидел его», — горевал, не моргнув глазом, безутешный отец, прекрасно зная, что… ребенок жив.

«Он такой милый. Но такой больной…»

— Да, устроил он тогда спектакль с поминками… — вздыхала жительница Луганска Лариса Скороход. — Сам же меня и вынудил отдать сына!

Первый ее ребенок умер на второй день после родов. 19-летняя мать еле это пережила. Через два года забеременела вновь. Гражданский муж заявил: «А моя мама сказала: «Может, она этого ребенка нагуляла?» Сына Женю Лариса уже рожала и растила сама. Работала на тарном складе, потом — реализатором на рынке. Вышла замуж. Но второй супруг, Петр, первоклассный сварщик, начал выпивать. Да так, что она, несмотря на новую беременность, бежала с сыном на съемную квартиру.

— После очередного выяснения отношений с Петром я перенервничала. Начались преждевременные роды. Врачей попросила: «Делайте все, но чтобы ребенок был жив!..» Правда, рождению второго сына никто не обрадовался, — вспоминала женщина.

Это был 1998 год. Безработица. Инфляция. Своего жилья у Ларисы не было. Пока она лежала 27 дней после кесарева, ее мать, невзлюбившая зятя за пьянки, прислала записку: «Если хочешь, чтобы мы с тобой общались, оставляй ребенка в роддоме. Забирать его, чтобы оно умерло с тобой от голода? Ты хотя бы одного ребенка подними!» Родственники мужа наседали не меньше: «Оставляй мальца в роддоме!» Муженек же совсем добил: «У меня нет денег даже тебе на лекарства. Если откажешься от ребенка, буду помогать. Если нет — брошу».

Чтобы не делать выбор между двумя детьми, Лариса решила… умереть. Перестала есть, пила только воду и кефир, пока к ней, исхудавшей и обессиленной, не пропустили семилетнего сына Женю. «Мамочка, не умирай! Мне без тебя очень плохо», — стал просить старший сын. И она поняла, что этого не бросит. Бросит младшего, чтобы выжил старший.

Вернулась из роддома. Узнав, что Петр младшего уже и «похоронил», и поминки справил, ничего никому объяснять не стала. Старалась о младшем не думать. Забыть. Зато теперь хватит на старшего, утешала себя она.

…Однажды в дом ребенка Лотиково (Луганская область), где жил трехлетний Сережа, приехали усыновители из Америки Джефф и Камилла.

— Малыш в то время не ходил, не говорил, был вялым, — вспоминал Георгий Фортуньев, доверенное лицо приемных родителей Сережи. — В то время как все дети бегали по площадке, он сидел, безучастно опустив голову. «Это наш!» — разволновался Джефф. «Ты уверен? Он такой милый. Но такой больной… У нас хватит сил его вылечить?» — засомневалась жена Камилла. И тут малыш поднял головку, робко и с какой-то отчаянной надеждой взглянул на Камиллу. И она так заулыбалась. И я все понял: эта милая женщина сразу же приняла его в свое сердце! В Америку малыш улетал уже с новым именем: Джошуа Натан. Джошуа означало Господь — Спаситель, а Натан — дар Господа.

— По приезде, как рассказывали родители, мне устроили «детский душ для новорожденного», — говорит 23-летний Джошуа, с которым я связалась по скайпу. — В Америке, по традиции, такой «душ» устраивают для новорожденных или приемных детей, какого бы возраста они ни были. Это вечеринка, на которой собираются все родственники, дарят одежду, игрушки.

Я быстро забыл свой детдом. Правда, несколько раз, когда был маленьким мальчиком, вспоминал, что в нем были распашные двери в мою комнату и что мне всегда было холодно… Зато наш первый семейный дом был таким теплым и уютным! Он находился в городе Боскобел, штат Висконсин. Это был большой загородный дом с шестью спальнями. У меня была своя спальня с кучей плюшевых мишек. Еще была огромная игровая комната с множеством игрушек. Поскольку моя мама руководила детским садом на дому, были и другие дети, которые приходили поиграть, поэтому я помню, что наш дом всегда был наполнен шумом и весельем.

У родителей была собака породы бигль Эбби, и мы с ней стали лучшими друзьями. Наш дом находился на тихой проселочной дороге, и у нас был красивый двор с огородом, качелями и множеством игрушек. У наших соседей были коровы и лошади, и мы ходили гулять, здоровались с соседями и смотрели на животных. Там всегда было чем заняться.

Но вскоре Джошуа заскучал. И стал мечтать о брате и сестре. Когда ему исполнилось 10 лет, в мае 2008 года, родители привезли из России трех сестер и брата в возрасте трех, четырех, шести и семи лет.

Чтобы Джошуа не было скучно, родители привезли ему из России трех сестер и брата

— Мои родители были очень счастливы, — говорит Джошуа. — Я тоже. Я стал им настоящим старшим братом.

«Я бы своего никогда не отдала»

— Все эти годы я думала: «А вдруг мать Сережи-Джошуа страдает? Сидит на паперти и просит милостыню? А ведь мы можем разыскать ее в Украине. И рассказать, какой замечательный у нее растет сын. Вернее, у нас», — вспоминает Камилла.

Она попросила Георгия Фортуньева разыскать Ларису.

— И я ее нашел, — рассказывает Георгий. — Увидел искреннюю и несколько инфантильную женщину, которая изо всех сил пыталась выжить. Она меняла профессии, пытаясь найти хороший заработок, чтобы дать образование старшему сыну. Ее сын пошел в вечернюю школу, устроился на работу… Узнав, что младший сын, которому уже девять лет, хочет с ней встретиться, Лариса обрадовалась.

— Прилетев в Украину, мы сели на поезд из Киева в Луганск, — продолжает Джошуа. — Мама Лариса ждала нас на вокзале. Мы с родителями вышли из поезда, обнялись, и я сказал: «Привет, мама. Я люблю тебя!» И она ответила: «Я люблю тебя, Джошуа!» Мы побывали у нее дома, посмотрели семейные фотоальбомы, увидели фотографии моих украинских бабушек и дедушек и родственников, поиграли с братом Женей. Это был особенный день.

О судьбе Джошуа и его брата «ФАКТЫ» впервые рассказали 4 июня 2008 года

Вскоре Камилла написала из Америки: «Дорогая Лариса! Я хочу, чтобы ты знала, что я плакала вместе с тобой над твоим вынужденным решением оставить мальчика десять лет назад. Хочу, чтобы ты знала о моем уважении к твоему трагическому решению. Я надеюсь, что, увидев Джошуа, ты не будешь больше страдать, даже глубоко переживая случившееся. Потому что ты стала частью чуда, о котором я так сильно молилась.

Трудно описать словами чувство усыновительницы такого ребенка — это особая привилегия. Мое сердце трепещет от радости, что Джошуа мой сын. Я хочу, чтобы ты знала, какой ласковый и любящий этот ребенок. Господь не дал мне родить, но дал мне такого, лучше которого я не могла себе и вообразить.

Пусть не будет и дня, когда ты бы не смогла пройти с высоко поднятой головой, думая о принятом тобою решении. Твоя жертва в полной мере вознаграждена благодатью. Ты сделала нас такими счастливыми! Твой выбор сделал счастливыми многие семьи. Вслед за нами 13 семей из нашего городка приняли решение усыновить детей из Украины. Тринадцать! Как много. Спасибо, спасибо, спасибо!"

Читая это письмо, Лариса чувствовала: она прощена. Это же здорово, когда ужасное предательство волей случая теряет свои постыдные черты и становится благом и счастьем для кого-то. Всевышний так все устроил, что теперь у нее не было ни стыда, ни боли, ни тоски. Можно ходить «с высоко поднятой головой», как писала Камилла. Вот только соседи, узнав об истории Ларисы из газет и телесюжетов, нет-нет, да и кололи укорами: «Как ты могла? За сколько ты продала своего ребенка?» «Я бы своего никогда не отдала… Лопни, но тяни!»

«Никакой ревности не было»

Лариса увлеклась космоэнергетикой, закончила курсы универсальной магии, научилась делать массажи. Вышла замуж за бывшего шахтера. В последний раз они с 15-летним Джошуа виделись в 2013 году, встретившись на телепрограмме «Стосується кожного».

Спустя много лет Джошуа приехал в Луганск, чтобы встретиться с родной мамой Ларисой и старшим братом Женей (в центре доверенное лицо усыновителей Георгий Фортуньев)

Потом поехали в Луганск, где Джошуа хотел увидеть родного отца. Джефф накануне прислал мужчине письмо, где рассказал, какой Джошуа заботливый и умный мальчик.

«Благодаря вам, Петр, у меня появилась возможность приобрести опыт отцовства, и я признателен вам за это навсегда. Я хотел бы встретиться с вами персонально, пожать вам руку и поблагодарить за подарок, который вы сделали миру…» — написал Джефф. Но, когда Джошуа с приемными родителями прибыли в Луганск, Петр лежал дома пьяный, с разбитым в драке лицом. Проспавшись, он так и не решился встретиться с брошенным сыном. А через несколько лет скончался, так его ни разу и не увидев.

— Тогда, в Луганске, мы долго разговаривали на платформе, пока не пришло время сесть в наше купе, — вспоминает Джошуа. — Все мы плакали. Я помню, как положил руку на внутреннюю часть окна, а моя биологическая мама положила руку на внешнюю сторону окна, прикрывая мою. Это был трудный момент. Мой разум спрашивал: «Увижу ли я ее когда-нибудь снова? При всей политической напряженности в Украине в то время я задавался вопросом, будет ли она в порядке. Поезд тронулся, и я видел ее в последний раз. Мое сердце разрывалось…

— Как же ты их распределил в своем сердце? Двух мам… Таких разных.

— Я буду вечно благодарен своей биологической маме Ларисе за то, что она подарила мне жизнь. За то, что своим трудным решением дала мне шанс приехать в Америку и иметь родителей, братьев и сестер, которые у меня есть сейчас. И я вечно благодарен маме Камилле и папе Джеффу за то, что усыновили меня. И полностью изменили ход моей жизни.

И еще я рад, что мама Камилла дала знать маме Ларисе, что ребенок, от которого она отказалась, счастлив, здоров и любим. Кроме того, для меня было важно знать свои корни и лучше понимать свою историю. Я украинец. И этим горжусь. Я занимался кроссом, легкой атлетикой, футболом. В 2017 году, когда пробежал свой первый марафон (24,6 мили) за 3 часа 54 минуты, я решил чествовать Украину и надел спортивную форму Украины.

Джошуа с Джеффом и Камиллой — приемными родителями, ставшими ему по-настоящему родными

— И что, твоя мама никогда не ревновала к маме Ларисе?

— Никакой ревности не было. Все мы были семьей. Обе мамы, хотя и были далеко друг от друга, были объединены в одном — любить меня… Это так здорово!

Женя отсидел два года в тюрьме

Сегодня 23-летний Джошуа учится в бакалаврате неполный рабочий день, так что может подрабатывать трейдером, чтобы оплачивать собственное образование. Кроме того, он работает помощником тренера-волонтера по бегу в своем школьном округе. Сердце прекрасного рыжеволосого юноши свободно.

— Я еще не влюбился, но я молюсь, чтобы Бог готовил для меня особенную женщину в ближайшем будущем, — говорит Джошуа.

Усыновленные братья и сестры из России тоже растут в тепле и любви. Аннике 19 лет, она учится на втором курсе колледжа, Джеймсу — 18, и он на первом курсе колледжа, Татьяне — 16, она учится в неполной средней школе, а Раисе — 15, она учится во втором классе средней школы.

Все дети в этой семье растут в тепле и любви

Папа Джошуа Джефф работает в крупной международной медицинской технологической компании, заказывает медицинское оборудование для больниц и клиник. Мама Камилла уже тридцать лет занимается дневным уходом за детьми младшего возраста на дому: от младенцев до пяти лет.

А старший Ларисин сын Женя, которому она принесла в жертву младшего, полагая, что это поможет им с сыном выжить, вырос «эрудированным, с хорошими душевными качествами». Правда, после школы попал в тюрьму на два года. «После моего замужества он остался один в двухкомнатной квартире, часто водил туда друзей, которые курили дурь, и сына взяли «чуть ли не как содержателя наркоманского притона», — рассказывала «ФАКТАМ» Лариса. После тюрьмы Женя работал учетчиком на складе.

Когда на Донбассе началась война, Лариса и ее муж-шахтер пенсионер Николай переехали в Удмуртию, в Ижевск. На своих страницах в соцсетях 58-летний Николай постит российские фейки, ругает Украину и «Правый сектор» и считает, что советский журнал «Крокодил» давал правильное представление о политике США. 53-летняя Лариса хвастается новенькими российскими паспортами, фотографируется в военной форме и, сочувствуя пассажирам и экипажу разбившегося Ту-154, летевшего в Сирию 25 декабря 2016 года, восклицает: «Мы все вместе полюбили Сирию!»

Все попытки узнать о судьбе старшего брата Джошуа Жени, который поддержал политику оккупационных властей и остался в ОРДЛО, тщетны. На этот вопрос мать отвечать не хочет…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как сложилась судьба другого нашего героя, детдомовца Димы Бражко, который перенес в Украине тяжелейшую болезнь и был усыновлен супружеской парой из США.

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