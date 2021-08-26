Через рік «ФАКТИ» відзначать 25-річчя газети. За цей час на сторінках нашого видання публікувалося величезна кількість історій — про долі людей і про надзвичайні і навіть парадоксальні ситуації, в яких вони опинялися. І ось зараз у «ФАКТАХ» у рубриці «25 років потому» ми розповідаємо читачам, як склалося життя героїв публікацій, які їм запам'яталися. У модельний бізнес 16-річна Маша потрапила «за класикою жанру». Побачивши на вулиці загальний план — довготелеса фігура, довге волосся, великі очі, вузьке підборіддя, яке ще більше підкреслювало очі, — директорка харківського агентства Nika models Яна Замеховська крикнула: «Дівчино! Дівчино!» — Ми з бабусею саме вийшли з супермаркету, — згадує Маша Тельна. — Думала, ми щось загубили або забули і нас хтось кличе. Але жінка, що до нас підійшла, запропонувала мені спробувати себе в ролі моделі. Тоді в мені анічогісінько не відгукнулося. «Ну, взагалі-то ми думали іноді про те, щоб спробувала себе у модельному бізнесі», — сказала бабуся. Вони обмінялися телефонами. Тоді навіть подумати не могла, що з цього щось вийде.

«Мій типаж потрапив в точку»

— Це був 2006 рік, — продовжує Маша Тельна. — У той час був попит на незвичайні обличчя, якісь диспропорції, надмірність. У мене був певний надлишок. (Посміхається.) Зріст — 180 сантиметрів… Очі…

Про очі мене запитували все життя. Як тільки я народилася, весь пологовий будинок збігся на мене подивитися. Мама розповідає, що я була акуратненька, чистенька, гарненька плюс величезні оченята в бонус. Від тата. Тільки у нього карі, а у мене блакитні, як у мами.

Маша в дитинстві

Мамі, звичайно, радість. А я від такої уваги страждала. Люди на вулицях промовляли: «Яка красива дівчинка!» А я так не вважала. У мене був свій маленький світ: батьки, дідусь з бабусею, курси крою та шиття, книги, подружка. Патріархальна сім'я. Я росла сором'язливою і скромною. Більш невідповідної персони для модельного бізнесу, ніж я, годі й було шукати.

Проте в агентстві Яни зробили серію тестових знімків. Потім до Харкова на кастинг Nika models приїхав скаут з Мілана, від одного з найбільших світових агентств Women. Там мене помітили. І незабаром, в лютому 2007 року, покликали до Парижу, де я взяла участь у щорічному Тижні моди сезону осінь-зима 2007−2008 року.

Про успішну кар'єру 16-річної моделі з України «ФАКТИ» вперше розповіли в травні 2007 року

— Оце старт! Такий блискавичний — велика рідкість. Як же батьки відпустили єдину 16-річну дочку до Парижу?

— Яна добре «попрацювала». Сказала, що буде там за мною доглядати.

Вона тиждень жила зі мною в готелі недалеко від «Мулен Руж». Потім з готелю я переїхала в квартиру, де жила з дівчатками-моделями з Бразилії. У нас було по п'ять-сім кастингів щодня. Ми їздили в студії знаменитих фотографів, які робили пробні фотосесії для журналів і показів.

— «Очі інопланетянки», «обличчя ельфа», «український ельф з космічними очима…» Так у 2007-му писала про вас паризька преса.

— Так, мій типаж потрапив в точку. Nika models передала тимчасові права на Машу Тельну агентству Women. Я брала участь в показах таких знаменитих будинків моди і брендів, як «Ніна Річчі», «Ів Сен-Лоран», «Живанши», «Дріз Ван Нотен» і «Міу-Міу». У мене були зйомки для журналів мод Numero (Париж), американського журналу W і «Космополітен», китайського Vogue і британського Dazed & Confused. А в 2008 році для компаній Lacoste і Zara я знімалася в джунглях Бразилії і в пустелі Каліфорнії тощо.

Школу, зрозуміло, я закінчила з труднощами, тому що було дуже складно поєднувати поїздки і навчання. У 10-му і 11-му класах я міняла школи. В інститут вступати навіть не намагалася: нереально було весь час літати на зйомки і вчитися у виші. Це була б профанація вищої освіти. Вступити до вишу можу в будь-який момент. Поки він не настав.

«Очі инопланетянки», «обличчя ельфа», «український ельф з космічними очима», - писала про Машу паризька преса

«Для когось я красива, для когось страшна»

— А якщо така мить настане? Наприклад, зіпсується фігура? Або захочете займатися чимось іншим?

— За фігуру не боюся. Як правило, моделі сидять на дієті і підраховують калорії. Але не я. Можу їсти солодощі, все, що захочу, і при цьому стегна у мене будуть завжди 88−89 сантиметрів. Я не набираю вагу. Пологи не беру до уваги. Тоді я додавала по 20 кіло кожен раз, але протягом місяця все «тануло» само собою. Мої параметри незмінні: зріст 180 сантиметрів, 80−60−88.

— «Та хто їй повірить, що вона така від природи. Хворіє, напевно…» Це, Машо, так писали про вас в ті роки «доброзичливці».

- (Сміється.) Зі здоров'ям у мене все в повному порядку, просто такий організм. До речі, в дитинстві була повненька. Схудла і витягнулася в тринадцять років… Думаю, що так буду виглядати і в 40, і в 80 років. І навряд чи захочу змінити професію, в якій вже чогось досягла.

Маша Тельна брала участь в показах таких знаменитих будинків моди, як «Ніна Річчі», «Ів Сен-Лоран», «Живанши», «Дріз Ван Нотен» і «Міу-Міу»

— «Все у них через ліжко», — впевнені обивателі. Люди вважають, що такі казкові злети, як у вас, не без підстав. Або папіки купують місце на конкурсі своїм дівчаткам, або своїх протеже просувають хтиві власники модельних агентств.

— Але люди плутають грішне з праведним. Конкурси і моделінг — абсолютно різні світи, які не можна порівнювати. Так, в конкурсах можна все купити, чого гріха таїти. У моделінгу купити нічого неможливо і тим більше пробитися через інтим. І не тому, що серед фотографів, стилістів, візажистів, дизайнерів і власників агентств вистачає людей з нетрадиційною орієнтацією. А тому, що якщо фотографу, дизайнеру чи агентству потрібна, припустимо, руденька з зеленими очима, а ти блондинка з блакитними, інтим тебе не врятує. Ти просто не підходиш. І все. Якщо модель не цікава замовнику чи агентству, значить не цікава.

— І все ж. Як ви боретеся з чорним піаром? Адже заздрісників вистачає. На одному з форумів активно обговорювали, що ви робили операцію по збільшенню очей і краса несправжня.

— Ніяк. У соцмережах і пресі мене називали і гуманоїдом, за очі та інопланетний вигляд, і «мультяшною пучеглазкою», і «чарівним ельфом, який втратив крила», і «жертвою Чорнобиля». Мене це не зачіпає. Для когось я красива, для когось страшна. Зрештою, неможливо подобатися всім. Думаю, такі оцінки свідчать більше про них, ніж про мене. Мене абсолютно все у собі влаштовує.

«Великі очі в мене від тата, - каже Маша. - Тільки у нього карі, а у мене блакитні, як у мами»

«За зйомки платили від 100 до 100 тисяч доларів»

— Злісні колеги-конкурентки підкладали скло в туфлі, псували наряди?

— У кіно таке люблять показувати. Можливо, мені щастило, але нічого такого не траплялося. Максимум, що було, це коли в Китаї в модельних апартаментах дівчатка не поділили яблуко в холодильнику. Кожна вважала, що це її. Був скандал, нас всіх зібрали в агентстві і прочитали мораль. Дівчаткам стало соромно, і всі зробили висновки.

— Як мило! А що у моделей з гонорарами? Пам'ятаєте найбільший і найменший?

- Гонорари найрізноманітніші — дивлячись яка робота, дивлячись де будуть використовувати фото, це відеозйомка чи просто фото, реклама або журнал, фото зі студії чи з показу… Новеньким платять менше. Дівчатам, у яких є ім'я, — більше, особливо в Азії. Я пройшла через різні роботи. Було таке, що не платили або платили 100−150 доларів за зйомку. На показах часто розплачувалися речами замість грошей, а якщо платили, то в середньому 5 тисяч доларів за показ.

Найбільший контракт був у мене в Японії: 100 тисяч доларів за два тижні. А перший заробіток — у 16 років — склав 3 тисячі доларів. В Парижі. Тоді я купила собі перший ноутбук.

Українська супермодель прикрашала обкладинки найвідоміших модних журналів

— Багато людей з вами, успішною топмоделлю, намагалися подружитися?

— Я дуже перебірлива. І так було завжди. Навіть до моєї кар'єри. Ніколи не підпускаю до себе близько. Але це стосується тільки чужих людей, з рідними і давніми друзями все по-іншому.

— Від шанувальників відбою не було?

— Якщо чесно, я їх не помічала. Була зосереджена на роботі. Зустрічалася з хлопцем. Але ми практично не бачилися через мої поїздки. А в 2009 році через спільних знайомих я познайомилася з майбутнім чоловіком. Років зо два спілкувалися з ним в Інтернеті, поки я працювала не перестаючи. У 2012-му почали зустрічатися. Я як раз повернулася з чергової поїздки. Майже відразу він мені зробив пропозицію. Буквально через місяць. Потім я поїхала на півтора місяця в Азію, привезла з собою весільну сукню. Це був березень. І в травні зіграли весілля, після якого я продовжувала працювати за контрактами.

У 2014-му народився син Артем, у 2016-му — дочка Аріана.

Маша Тельна з чоловіком і дітьми

— Акушерки не говорили, що з модельними стегнами важкувато буде народжувати?

- Звичайно ж, побачивши мене вперше, вони попереджали, що я така худа, що навіть виносити дитину не зможу. Але лікарка, яка мене знає пів життя, заспокоювала: «Нікого не слухай, все буде гаразд». Так і сталося.

Перші пологи були дуже легкими. О другій годині ночі ми приїхали в пологовий будинок. А о третій годині ночі вже народився Артем. Під час других зробили екстрений кесарів розтин, але все пройшло добре і народилася Аріана.

Маша з дітьми

— Зараз продовжуєте працювати зі світовими модельними агентствами? З яким із них були найкращі роботи?

— Спочатку моя кар'єра почалася з Women management worldwide. З ними я стала Masha Tyelna, з ними були всі найбільші роботи.

Працювати продовжую. Спочатку, коли діти були маленькими, не особливо прагнула повернутися до божевільного графіку, який був раніше. Сьогодні повертаюся в колишній ритм. Періодично їжджу на роботи в Європу, у мене є контракти в Азії. В Азію зараз складно літати через карантин, тому з тими країнами у мене невелика пауза. Також я дуже люблю своє агентство в Тайвані — Dolls models. Дуже багато з ними зробили. Співпрацюю з Ave Singapore. Плідно працюю з Muse New York.

Живу між Нью-Йорком і Україною. Мій чоловік, бізнесмен, в цьому році інвестував у власний медіа-проєкт у США. Найближчим часом буду базуватися в Нью-Йорку вже з сім'єю.

— Діти впізнають зоряну маму на екрані?

— Вони спокійно дивляться мої фото в журналах, відео з показів, ніби так і має бути. Пару років тому я знімалася в кліпі, і потім, коли кліп був в ефірах, діти подивилися і сказали: «Прикольно». І все. А ось батьки мною пишаються. А особливий предмет гордості я — для бабусі. Ми і досі з нею згадуємо день, коли 14 років тому пішли в супермаркет і я, звичайна харківська школярка, витягла щасливий лотерейний білет.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про кардинальні зміни в житті героїв шоу «Зважені та щасливі».

Фото з альбому Маші Тельної

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