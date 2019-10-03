«Узнав историю этой девочки, плакал даже судья»: 10-летняя украинка обрела новую семью в США

Житейские истории

Маленькая Люда никогда не видела своих родителей. Мать отказалась от дочки на третий день после ее рождения из-за тяжелых диагнозов девочки: гидроцефалия (скопление жидкости в головном мозге), пиелонефрит, синдром Киари (аномалия развития головного мозга). Тогда прогнозы врачей были неутешительными, медики говорили, что девочка вряд ли проживет больше года. Но Люда выжила, перенесла несколько сложных операций, реабилитацию. Были и другие испытания — война и эвакуация из донецкого детдома. Сейчас в жизни Люды произошло еще одно важное и на этот раз хорошее событие: девочка обрела семью. Ее мама и папа — из Калифорнии. Кристина и Кендалл Грейс случайно узнали об украинской девочке и два года добивались права ее удочерить. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о 35-летней одесситке Ольге Подусовой, которая одна усыновила 11 детей.

«Несмотря на все диагнозы, Людочка оказалась очень сообразительной, буквально на лету все схватывала»

Сейчас Людочке уже десять лет. И хотя девочка не может ходить, она очень развитый и умный ребенок. Хорошо разговаривает, обожает читать и рассказывать истории. Все это стало возможным благодаря женщине, которую Люда называет своей бабушкой. 69-летняя Валентина Мацегора появилась в ее жизни случайно — и стала для малышки родным человеком.

— Первый раз я увидела Людочку в больнице в Донецке в 2011 году, — рассказала «ФАКТАМ» Валентина Мацегора. — Мне тогда делали операцию по удалению опухоли головного мозга. Когда появились силы вставать, я, чтобы не сидеть целые сутки в палате, выходила в коридор. Там увидела детдомовских деток, которых привозили на обследование. Дети все время кричали и плакали, медсестры с ними не справлялись. А я в прошлом медсестра, вот и решила помочь.

Людочку тогда еще не видела. Узнала о ней от одной из медсестер, когда меня уже выписывали из больницы. Она рассказала, что есть очень тяжелая девочка (в тот момент помимо основных диагнозов у нее еще была спинномозговая грыжа), которая нуждается в особом уходе. Тогда я еще сама была слаба после операции. Но не переставала думать об этом ребенке. В детдоме, где сотни нездоровых детей, ни о каком персональном уходе не могло быть и речи. Поэтому на следующий день после своей выписки я в шесть часов утра вернулась в больницу. Когда меня завели в палату к Людочке и я встретилась с ней взглядом — увидела глаза своего сына. Точно такие же пронзительные черные глаза.

Я пришла к ней 5 декабря, а ушли мы с Людочкой из больницы только 23 марта 2012 года. За это время ей удалили грыжу и сделали шунтирующую операцию (такие операции проводят при гидроцефалии, чтобы снизить внутричерепное давление). Ее состояние улучшалось, и я начала с ней заниматься. Учила говорить, все время с ней общалась. Несмотря на все диагнозы, Людочка оказалась очень сообразительной, буквально на лету все схватывала. Стало понятно, что она толком не разговаривала только потому, что в доме ребенка с ней никто не занимался. Я учила ее элементарным вещам. Например, держать ложку. Помню, как впервые попробовала покормить ее с ложки. Она так испугалась и закричала! Потому что до этого девочку кормили только через трубочку. Когда после больницы мы пришли в детдом и Людочка громко сказала: «Всем привет!» — сотрудники детдома были в шоке. Все были уверены, что ребенок никогда не будет говорить.

С тех пор мы не расставались. Людочка жила в детдоме, и я вместе с ней. Домой уходила только на ночь. К счастью, меня никто не выгонял — все видели, как мы с Людочкой друг друга любим. Первым словом, которое она сказала, было «баба». Мы научились не только говорить, но и читать, и писать. К тому же занимались лечебной физкультурой. Я изучила всевозможные методики реабилитации детей с такими диагнозами. Поставила себе цель во что бы то ни стало выходить ребенка. Делала все, что могла.

За это время в нашей жизни появилось много неравнодушных людей, с которыми мы раньше не были даже знакомы. Кто-то, узнавая историю Людочки, помогал деньгами (на те же лекарства требовалиcь огромные суммы), кто-то передавал еду и игрушки. Благодаря помощи волонтеров мы смогли купить Людочке специальную коляску.

В больнице познакомились с одной женщиной из Дружковки, Наташей. Ее сын после аварии лежал там в тяжелом состоянии. Мы подружились с Наташей. Когда в Донецке начались военные действия и Людочку перевели в детский дом в Дружковке, Наташа приняла меня к себе жить — чтобы я могла все время находиться рядом с малышкой. Я уехала из Донецка, когда над крышей моего дома уже летали снаряды… Точно так же случайно в нашей жизни появилась волонтер Вера Собко, ставшая для Люды настоящим ангелом-хранителем.

— Людочку с бабушкой я первый раз увидела в Институте протезирования, — рассказала «ФАКТАМ» Вера Собко. — Люда там оказалась из-за еще одного своего диагноза — запущенной формы сколиоза. Ей тогда было семь лет. Девочка покорила меня с первой минуты знакомства. Несмотря на целый букет тяжелых болезней, это был радостный доброжелательный ребенок. К тому же очень умный и развитый. Людочка знакомилась со всеми медсестрами, смеялась.

Женщину, которая все время находилась рядом с ней, Люда называла своей бабушкой. Хотя, как выяснилось, на самом деле они даже не родственники. Благодаря бдительности Валентины Николаевны удавалось вовремя замечать то и дело возникавшие у Люды осложнения после операций. В интернате, где таких, как Люда, десятки, на тревожные симптомы никто не обратил бы внимания. А испытаний нам предстояло пройти еще немало: операции, тяжелые осложнения, даже менингит… Благодаря добрым людям нам удавалось собирать деньги и на эти на операции, и на лекарства.

— И не только, — продолжает Валентина Мацегора. — Вера помогала и мне — оплачивала квартиру в Богодухове (туда Люду перевели из Дружковки), коммунальные услуги (на 1600 гривен пенсии я вряд ли справилась бы с этим сама), лишь бы я была рядом с Людой. Так мы всем миром выхаживали нашу крошку. Конечно, мечтали, чтобы у нее появились заботливые любящие родители. Но понимали, что это вряд ли возможно. Все хотят удочерить маленькую здоровую девочку. А вот у семилетнего ребенка с целым набором тяжелых диагнозов шансы найти семью близки к нулю.

«После выхода в эфир сюжета о девочке откликнулись в основном иностранцы»

Маленькая Людочка покорила и журналистов программы «Вікна-новини» телеканала СТБ. Случайная встреча корреспондента Марии Малевской с этой девочкой привела к тому, что в 2017 году был снят сюжет, ставший судьбоносным для Люды.

— Людочка впервые попала в кадр, когда в доме ребенка мы снимали сюжет совсем на другую тему, — рассказала «ФАКТАМ» Мария Малевская. — Еще тогда нам запомнилась эта обаятельная, улыбчивая девочка. А когда мы узнали ее историю, решили снять о ней отдельный сюжет. Через некоторое время после его выхода в эфир мне позвонила волонтер Вера Собко и сказала: «Похоже, что у Людочки будет семья».

— Я сама не ожидала такого отклика на сюжет, — признается Вера Собко. — После эфира мне написало много людей. В основном иностранцы. Многие хотели узнать о Людочке как можно больше. Среди тех, кто откликнулся, была и Кристина. Сама она родом из России, но уже больше двадцати лет живет с мужем в Калифорнии. Кристина массажист, много знает о реабилитации и знакома с такими диагнозами, как у нашей Людочки. Кристина русскоязычная, поэтому у нас не возникло проблем с общением.

Из разговора с этой женщиной я узнала, что они с мужем верующие люди и действительно хотят помочь ребенку. Телесюжет они увидели в Интернете. С тех пор, по словам Кристины, Люда не выходила у них из головы. Позже Кристина рассказала, что накануне ей приснился пророческий сон. Она увидела в облаках девочку на коляске. И, посмотрев передачу, поняла, что это был знак свыше.

У Люды и ее мужа Кендалла двое взрослых детей, которые давно живут отдельно. Они поддержали идею родителей удочерить украинскую девочку.

Но одного только желания американских супругов забрать ребенка было мало. Процесс удочерения Люды занял почти два года. И стоил немалых денег.

— В общей сложности, не считая перелетов, 30 тысяч долларов, — говорит Вера Собко. — Для обычной американской семьи — большие деньги. Это официальные затраты на оформление всех необходимых документов и разрешений в США. Так как у Кристины и ее мужа не было таких средств, они бросили клич о помощи среди своих друзей и знакомых. И с миру по нитке удалось собрать всю сумму. Как видите, в судьбе девочки принимали участие сотни людей не только из Украины, но и из Америки. Когда необходимая сумма была собрана и Кристина получила в Штатах разрешение на удочерение, мы рассказали об этом и самой Людочке. Вместе с Валентиной Николаевной сообщили малышке, что скоро за ней приедут мама и папа. Люда очень удивилась. Стала спрашивать, какие они. Мы показали фотографии. Позже, когда Кристина с Кендаллом приехали и Кристина спросила у Люды: «Ты знаешь, кто я?» — девочка сразу ответила: «Да. Мама». Я не была на суде, где решался вопрос о ее усыновлении. Но мне рассказывали, что, когда говорила Людочка, плакал даже судья.

— Люда сказала, что очень хочет жить вместе с мамой и папой, — вспоминает Валентина Николаевна. — Мне Кендалл и Кристина тоже очень понравились. Я мечтала, чтобы Людочку удочерили верующие люди. Так и случилось. На следующий день после того, как решение суда вступило в законную силу, они приехали забирать ее из детдома. В этот день плакал весь интернат. А директор сказал, что ребенка из их учреждения усыновили первый раз за последние шесть лет. Я тоже не могла сдержать слез, и это были слезы радости.

Людочка с бабушкой Валентиной Мацегорой и родителями — Кристиной и Кендаллом Грейс — в день отъезда в США.

— Мне самой стоило больших усилий не расплакаться, — признается журналистка Мария Малевская. — Людочка была счастлива. Сказала мне, что уезжает в Америку с мамой и папой. И что будет скучать по бабушке. Невозможно было без слез смотреть на то, как с ней прощались другие детки. Многие подъезжали на своих колясках, чтобы ее обнять. А одна девочка хотела пожать Люде руку, но просто физически не смогла этого сделать. Тогда воспитатели взяли ее ручку и положили в Людочкину. Это было очень трогательно.

«Она назвала нас мамой и папой при первой же встрече!»

Теперь девочку зовут не Люда, а Милана. Милана Грейс. Ее мама Кристина каждый день публикует в соцсетях видео с успехами дочки. Как Милана научилась лепить вареники, как наряжается и надевает украшения, как произносит первые английские слова… «ФАКТАМ» удалось пообщаться с Кристиной в «Фейсбуке». Оказалось, женщина и раньше помогала деткам с тяжелыми диагнозами.

По словам родителей, в новой семье девочка чувствует себя счастливой

«Я массажист и однажды уже брала девочку с ДЦП из Украины на зимние и летние каникулы по программе хостинг, — сообщила «ФАКТАМ» Кристина Грейс. — Я делала ей массаж, научила плавать, кататься на велосипеде, мы свозили ее на Гавайи. После терапии девочка самостоятельно стоит на пятках (до этого ее ступни были вывернуты вовнутрь), ее не узнать. Потом я искала другого ребенка, чтобы снова взять его и послужить таким образом Господу, помогая таким деткам. И однажды, просматривая «Фейсбук», наткнулась на видео о Милане (тогда еще Людочке). Решила написать автору поста и предложить забрать ребенка на зимние каникулы.

Но мне отказали, ссылаясь на то, что ребенок очень болен. Объяснили, что возможно только удочерение. Я сообщила об этом мужу. Муж сначала сказал: «Очень милый ребенок. Можем взять ее на хостинг. Но на удочерение… Не думаю». С тех пор мы каждый день просили у Бога для нее родителей. С нашими сердцами стало происходить что-то невероятное. Любовь и сострадание к этой девочке росли с каждым днем, с каждой молитвой. И в конце концов мы приняли решение удочерить ее.

Потом начался процесс удочерения — с оформлением бумаг и большими финансовыми затратами. Мы стали собирать средства, призывая людей помочь ребенку обрести семью. Я ходила по церквям, рассказывала историю этой девочки… У нас все получилось. Когда мы ехали за Миланой в Украину, в нашем доме для нее уже была подготовлена комната".

Кристина признается, что никогда не забудет первую встречу с дочкой:

«Увидев этого ангелочка, мой муж не сдержал слез. А я не плакала: боялась испугать ребенка своими слезами. Она была настоящей милашкой. Назвала нас мамой и папой при первой же встрече! И сейчас повторяет эти слова по сто раз в день. Ей нравится их произносить. Разговаривая со своими игрушками, она все время хвастается им, что теперь у нее есть настоящие мама и папа. В суде она твердо сказала, что хочет, чтобы мы были ее родителями. И сразу приняла свое новое имя. Оно ей очень понравилось».

Скоро Кристина с мужем повезут дочку на полное медицинское обследование.

«Мы ждем вызов из лучшего детского госпиталя в США Shriners hospital, где Милана пройдет полное обследование, — рассказала Кристина. — Я уверена, что у нас все получится».

— Чтобы все время оставаться на связи с нашей девочкой, я зарегистрировалась в «Фейсбуке», — говорит Валентина Николаевна. — Мы с Кристиной часто переписываемся, разговариваем по видеосвязи. Когда недавно у меня случился микроинсульт, Кристина с мужем полностью оплатили лечение. А сейчас — и изготовление моего загранпаспорта. Приглашают в гости. Я пока с трудом себе это представляю, но, если будет позволять здоровье, обязательно приеду. Я искала семью для девочки, а получилось, что нашла семью сама. Любовь к этому ребенку сделала нас с Кристиной родными людьми.

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Фото из Facebook

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