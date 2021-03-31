«Я тебя сейчас урою! Пойдем выйдем»: Азад Сафаров схлестнулся с сервисом «Дія»

Журналист Азад Сафаров возмущен бездеятельностью государственных органов, которые в течение 67 дней не смогли исправить ошибку в написании его имени

«Я тебе зараз урою! Пойдем выйдем» — Це фрази чоловіка, який представився заступником голови «Дія». Так так, того самого державного сервісу", — пишет в Facebook журналист Азад Сафаров.

«Ми прийшли до них в офіс передати копію мого паспорта, шоб через 67 днів Дія нарешті виправила помилку в моєму імені.

Поведінка співробітників Дії в офісі -повний неадекват. Кидались на камеру, вихоплювали документ і відмовились представитись чи показати посвідчення. Відео незабаром.

Mstyslav Banik, от це ваш прозорий сучасний сервіс, відкритий до громадян?".

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