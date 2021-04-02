Журналист и блогер Денис Казанский прогнозирует отток населения с оккупированных территорий. Объявленная боевиками принудительная мобилизация юношей заставит семьи уезжать, а главарей боевиков — закрывать возможности для выезда

Обратите внимание, как открыто и цинично говорят о причинах принудительной мобилизации гражданских в свои ряды сами боевики.

Полевой командир «ДНР» Ходаковский откровенно признает, что население ОРДЛО не симпатизирует «ЛДНР», не ассоциирует себя с этими организациями. Поэтому приходится буквально брать заложника в каждой семье. Чтобы каждая семья имела своего члена в группировках «ЛДНР» и вынужденно этим группировкам сочувствовала.

Понятное дело, что такой «призыв» встречен населением враждебно и будет всячески саботироваться. Поэтому для начала, чтобы не позориться, боевики и решили мобилизовать всего 200 человек. Видимо, просчитали, что такое количество людей точно наловят.

Теперь ОРДЛО, очевидно, ждет новая волна бегства населения. И, понимая это, боевики вероятно будут ограничивать выезд (это происходит уже сейчас). Так что единственный совет, который можно дать жителям ОРДЛО — уезжайте прямо сейчас, не затягивая. Пока заложника не взяли и в вашей семье.

Фото den. kazansky2016/Facebook



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