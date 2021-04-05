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Михаил Поплавский открыл украинский Диснейленд

10:26 5 апреля 2021
Михаил Поплавский с детьми на открытии детского кафе «ПоплавОК»
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Михаил Поплавский, который на прошлой неделе представил новый клип, на своей малой родине открыл современное, креативное детское кафе «ПоплавОК». Торжественное открытие кафе состоялось в городе Благовещенское Кировоградской области. Об этом сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Instagram.

«Для меня это счастливое мгновение порадовать своих земляков! В замечательной атмосфере провели день вместе с детворой! Я смотрю в будущее и хочу, чтобы наши дети были счастливы в независимой Украине. Это наше будущее, наш смысл жизни и счастье!» — подчеркнул поющий ректор.

В день открытия кафе работало бесплатно, а на праздник пришли более 500 детей города и района.

В кафе «ПоплавОК» кроме любимых лакомств детвору ждали приставки PlayStation 5 с самыми популярными играми, аэрохоккей и другие забавы.

Привлекательный интерьер с изображением героев сказок и мультфильмов, вкусные угощения, игры и развлечения в новом кафе понравились как детям, так и их родителям.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили о том, что поющий ректор Михаил Поплавский, снявший за шесть дней шесть новых клипов, и один из самых популярных артистов страны Олег Винник объявили о второй церемонии вручения национальной премии «Українська пісня року», которая состоится 29 апреля во дворце «Украина» в Киеве.

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