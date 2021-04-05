Михаил Поплавский открыл украинский Диснейленд

Михаил Поплавский, который на прошлой неделе представил новый клип, на своей малой родине открыл современное, креативное детское кафе «ПоплавОК». Торжественное открытие кафе состоялось в городе Благовещенское Кировоградской области. Об этом сообщил Михаил Поплавский на своей странице в Instagram.

«Для меня это счастливое мгновение порадовать своих земляков! В замечательной атмосфере провели день вместе с детворой! Я смотрю в будущее и хочу, чтобы наши дети были счастливы в независимой Украине. Это наше будущее, наш смысл жизни и счастье!» — подчеркнул поющий ректор.

В день открытия кафе работало бесплатно, а на праздник пришли более 500 детей города и района.

В кафе «ПоплавОК» кроме любимых лакомств детвору ждали приставки PlayStation 5 с самыми популярными играми, аэрохоккей и другие забавы.

Привлекательный интерьер с изображением героев сказок и мультфильмов, вкусные угощения, игры и развлечения в новом кафе понравились как детям, так и их родителям.

Ранее «ФАКТЫ» сообщили о том, что поющий ректор Михаил Поплавский, снявший за шесть дней шесть новых клипов, и один из самых популярных артистов страны Олег Винник объявили о второй церемонии вручения национальной премии «Українська пісня року», которая состоится 29 апреля во дворце «Украина» в Киеве.

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